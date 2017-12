Ozval sa proti plytvaniu, vyhodili ho. Učiteľa ocenili Bielou vranou

Učiteľ Žarnay: Chcem sa vrátiť do akadémie

Ocenený OTO ŽARNAY má chuť bojovať ďalej. Hovorí, že sa nenechá zastrašiť.

Čo pre vás znamená ocenenie Biela vrana?

„Priznám sa, o tomto ocenení som donedávna veľa nevedel. Teraz, keď si uvedomujem, kto a za čo Bielu vranu získal, považujem ho za veľkú poctu a podporu, ktorej sa možno nevyrovná žiadne štátne vyznamenanie. Mám pocit satisfakcie, akoby som sa oslobodil od všetkého, čo som musel v škole i mimo nej prežiť. Hoci som nevyhral vojnu, podarilo sa mi hádam zvíťaziť v jednej bitke.“

Kontrola hospodárenia v škole potvrdila vaše podozrenia. Ste spokojný?

„Teší ma, že školy v Košickom kraji už nebudú nezmyselne vyhadzovať peniaze na externé právne služby. Na druhej strane kontrolná skupina, ktorú určil župan Trebuľa, odviedla veľmi povrchnú prácu. Nesnažila sa získať informácie, za aké konkrétne služby a právne úkony škola vyplatila advokátke okolo 12-­tisíc eur v priebehu necelých troch rokov. Mám pocit, že snahou vedúceho odboru školstva Štefana Kandráča, župana Zdenka Trebuľu i ďalších bolo záležitosť rýchlo zamiesť pod koberec.“

Zistili ste, že advokátka Alena Rudohradská, ktorá mala zmluvy s viacerými školami, bola spolupracovníčkou brata vedúceho odboru školstva. Nemal by odstúpiť z funkcie?

„Nechcem nikomu vstupovať do svedomia, ale ja na jeho mieste by som zvážil odchod z funkcie. Prinajmenej by som si priznal chybu. Sebareflexia však u pána Kandráča absolútne absentuje.“

Poslanec Rudolf Bauer žiadal zastupiteľstvo i župana, aby odvolali riaditeľa školy Petra Ivana. Trebuľa však tvrdí, že to nie je v jeho právomoci, že návrh môže dať len školská rada.

„Postoj župana je alibistický. Som presvedčený, že keby chcel, našiel by páky a urobil by poriadok. Koniec koncov v školskej rade má zriaďovateľ svojich zástupcov. Takto vzniká podozrenie, že kryje nielen riaditeľa školy, ale aj vedúceho odboru školstva.“

Ste stále nezamestnaný?

„Podal som žiadosti o zamestnanie na viacero škôl. Buď prišla zamietavá odpoveď, alebo mi ani neodpísali. Mám pocit, že keď nenastane zmena, pri tejto garnitúre sa v tomto kraji k práci tak skoro nedostanem.“

Máte ešte chuť učiť?

„Chcem sa vrátiť späť do obchodnej akadémie a učiť.“