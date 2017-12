Z poisťovne ju vyhodili za názor. Úradníčke udelili Bielu vranu

Mariana Vavrová upozornila, že Sociálna poisťovňa prekračuje svoje právomoci.

17. nov 2013 o 20:53 Soňa Gyarfašová, Soňa Gyarfášová

Ocenili ju za odvahu.



BRATISLAVA. Najmladšiu nositeľku ceny Biela vrana Marianu Vavrovú prepustila Sociálna poisťovňa, keď upozornila na sporný pokyn vedenia.

V rozpore so zákonom prikázalo zamestnancom, aby vyplácali starobné dôchodky aj policajtom a vojakom, ktorí odpracovali menej ako 15 rokov.

Spísali petíciu

Vedenie rozhodnutie odôvodňovalo tým, že Najvyšší súd už uznal takéto nároky policajtov a priznal im dôchodky, aj keď odpracovali menej.

Poisťovňa sa pri pochybnostiach neobrátila na Ústavný súd, ale sama vydala interný pokyn na ich vyplatenie .

„Zdalo sa nám to predčasné. Najskôr som na to upozornila, no bez úspechu. Iniciovala som proti tomu internú petíciu, ktorú podpísalo 85 odborných zamestnancov Sociálnej poisťovne,“ hovorí Vavrová.

Mali problém

Poisťovňa si podľa nej vôbec nezistila, aký bude mať nový pokyn vplyv na verejné financie.

„My zamestnanci sme mali problém aj s obsahom predpisu, ale ide najmä o to, či mohla vôbec Sociálna poisťovňa takto konať.“

Za vyjadrenie názoru prepustili aj ďalšiu kolegyňu, postihnutí boli aj tí, ktorí sa pod petíciu podpísali.

„Prekvapilo ma, ako Sociálna poisťovňa zareagovala na obyčajné vyslovenie názoru zamestnancov,“ hovorí Vavrová.