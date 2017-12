Fico tlačí svojich, Flašíková je v Štrasburgu (kampaň pre druhé kolo)

Premiér pred voľbami navštívil Košice, Nitru a bude aj v Trnave. V Bratislave sa neukáže.

18. nov 2013 o 20:15 Miroslav Kern





BRATISLAVA. Nové či prelepované bilbordy, stretnutia s občanmi až do poslednej chvíle a občas aj inzercia v regionálnej tlači. Finalisti župných volieb sa uchádzajú o hlasy pred druhým kolom.

Rudolf Bauer z KDS má v košickej župe nové bilbordy aj plagáty s novým sloganom a pribudli mu aj logá pravicových strán, ktoré získal na svoju stranu.

O kampani aspoň hovoria

Fico a podpora šéf Smeru prišiel podporiť Zdenka Trebuľu do Košíc a Milana Belicu do Nitry,

chystá sa aj za Tiborom Mikušom do Trnavy,

Vladimíra Maňku sa proti extrémistovi Marianovi Kotlebovi podporiť nechystá,

nepríde pomôcť ani Monike Flašíkovej Beňovej.

Zdenko Trebuľa zo Smeru podľa svojej hovorkyne normálne pracuje, stretáva sa však aj s občanmi a pokračuje v predvolebnej kampani. Do Košíc ho prišiel podporiť premiér Robert Fico.

V banskobystrickej župe Vladimír Maňka zo Smeru síce nemá bilbordy, ale chodí za voličmi a navštívil aj Čierny Balog, kde mal jeho súper Marian Kotleba veľa priaznivcov. Fico mu však nepomáha.

Bilbordy prerába aj štáb pravicového kandidáta Tomáša Galbavého, ktorý chodí za voličmi v nitrianskej župe a vraví, že sa snaží najmä o čo najvyššiu účasť.

Fico bol minulý týždeň podporiť v Nitre jeho súpera Milana Belicu.

Tibor Mikuš okrem debát v televíziách oslovil e­mailom starostov, primátorov, ale aj športovcov a poľovníkov v kraji, aby prišli hlasovať. Chystá sa na dnešný predvolebný míting, na ktorý príde aj Fico.

Mikušov protikandidát József Berényi z SMK hovorí, že v kampani pokračuje a aj on sa stretáva s voličmi.

Príde až v čase moratória

Pavol Frešo z SDKÚ by mal mať v bratislavskej župe v utorok aj v stredu inzerciu v novinách, stretáva sa s voličmi a aktivisti v uliciach rozdávajú a hádžu do schránok jeho osobné listy. S predsedami pravicových strán bude mať v stredu mobilizačnú tlačovku.

V Bratislave sa naopak príliš neukazuje jeho protikandidátka Monika Flašíková Beňová zo Smeru.

Časť minulého a aj tohto týždňa strávila v Európskom parlamente a z jej webovej stránky vyplýva, že so stretnutiami s občanmi skončila 5. novembra v Senci vystúpením skupiny Senzus.

Tento týždeň išla do Štrasburgu prerokovať návrh na predĺženie čerpania eurofondov a mala by sa tam zdržať až do stredy, teda až do začiatku predvolebného moratória, po ktorom už zákon zakazuje viesť kampaň.

Hovorkyňa Smeru vo Ficovom programe nespomenula žiadne spoločné aktivity s Flašíkovou. Do Štrasburgu z rovnakého dôvodu poletí aj Maňka.