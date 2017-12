Čakanie na Ficovu kandidatúru ešte potrvá, vedenie má aj obavy o stranu

V Smere stále nevedia, kto bude kandidát na prezidenta. Sľúbený termín asi posunú.

19. nov 2013 o 19:21 Miroslav Kern

O kandidátovi na prezidenta sa malo hovoriť na budúci týždeň, Fico s rozhodnutím váha.

BRATISLAVA. „Kandidáta na prezidenta predstavíme na sneme strany začiatkom decembra,“ oznámil pred mesiacom Smer.

V utorok hovorkyňa vládnej strany odpísala, že kandidáta na sneme predstaviť chcú, no zatiaľ neskompletizovali program, takže to nevie definitívne potvrdiť.

Čakanie na rozhodnutie Roberta Fica, či zotrvá v kresle premiéra, alebo sa bude uchádzať v roku svojich 50. narodenín o prezidentský palác, sa tak ešte môže natiahnuť.

Rozhodne predsedníctvo

O nominácii na prezidenta rozhoduje predsedníctvo strany Smer a snem ho iba vyhlási.

Členka predsedníctva Jana Laššáková vraví, že v pozvánke na budúcotýždňové predsedníctvo tento bod nie je. Venovať sa chcú najmä vyhodnoteniu regionálnych volieb. „Nie je to otázka, ktorú by sme mali akútne riešiť.“

V Smere ani sedemnásť dní pred snemom s určitosťou nevedia, či Fico kandidovať bude.

Zdroje z vedenia strany hovoria, že predseda má bližšie k tomu do prezidentského súboja sa pustiť, názor vedenia je opačný. Obávajú sa, že Smer bez zakladateľa a tváre strany čakajú problémy.

Podobné obavy by mohla mať aj členská základňa, čo sa môže prejaviť na sneme. Rozhodovanie na predsedníctve sa tak zrejme posunie až na obdobie po sneme.

Šéf parlamentu Pavol Paška vypíše voľby najpravdepodobnejšie krátko po Novom roku, kandidátov bude treba nahlásiť do konca januára, a tak by kandidáta mohli predstaviť koncom roka. To by ešte zaručovalo priestor na predvolebnú kampaň.

Kňažkovi Kukan neverí

Novým opozičným prezidentským kandidátom sa zrejme stane Milan Kňažko, ktorý v pondelok začal zbierať podpisy.

Zatiaľ sa k nemu nehlási žiadna strana, hoci o jeho mene sa neoficiálne hovorilo v SDKÚ aj v Nove, ktorá sa vyjadrí až po Novom roku.

„SDKÚ teraz všetky sily sústredí na druhé kolo volieb do VÚC a o prezidentskom kandidátovi rozhodne v zmysle uznesenia prezídia, teda keď budú známi všetci relevantní prezidentskí kandidáti,“ odpísal šéf strany Pavol Frešo.

Eduard Kukan, ktorý s Kňažkom zakladal DU aj SDKÚ, v jeho úspech neverí.

„Bol to môj dlhoročný politický spolupútnik a priateľ. Ak ma požiada, podpíšem mu hárok. Myslím si však, že treba brať politický realizmus za základ všetkých úvah a plánov a ten mi hovorí, že jeho šance budú veľmi malé.“

Bývalá premiérka Iveta Radičová, ktorá sa s Kňažkom pozná z novembra 1989, sa k „vajatavým postojom“ vyjadrovať nechcela. „Keď bude rozhodnutý, k nemu aj k ostatným pánom si nájdem chvíľu, zamyslím sa a vyjadrím sa.“

Kňažko síce zbiera podpisy, no stále neoznámil, či kandidovať bude. Podpisy zbiera, aby v prípade kladného rozhodnutia nemal problém splniť zákonné lehoty.

V prípravných prácach mu pomáha Martin Lengyel, ktorý sa zaoberá poradenstvom pri volebných kampaniach a v roku 2004 radil v kampani aj budúcemu prezidentovi Ukrajiny Viktorovi Juščenkovi.

Kňažkovi pomáha aj bývalý šéf mládeže SDK Martin Urmanič.