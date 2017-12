Fico by nemal výhru v druhom kole istú (prieskum Focus)

O prieskume

Agentúra FOCUS uskutočnila prieskum od 5. do 12. novembra.

Výberovú vzorku tvorilo 1049 respondentov, ktorí mali zodpovedať otázku: "Prezidentské voľby na Slovensku budú až v roku 2014. Predstavte si však, že by sa prezidentské voľby konali už tento víkend a na prezidenta by kandidovali nasledujúci kandidáti. Ktorému z nich by ste dali svoj hlas?"

Podľa prieskumu by 17 percent respondentov voliť nešlo a 20 percent odpovedalo "neviem" alebo "nechcem odpovedať".