Výbor odobril, aby olympijský výbor spravoval majetok štátu

Majetok zostáva štátu, no olympionici s ním môžu nakladať ako so svojím. Podľa Smeru to pomôže.

20. nov 2013 o 17:19 TASR

BRATISLAVA. Slovenský olympijský výbor by mal od januára 2014 získať právomoc spravovať majetok štátu. Navrhujú to poslanci vládneho Smeru Ľubomír Petrák, Mojmír Mamojka, Miroslav Číž a Dušan Jarjabek v novele zákona o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore, ktorú v stredu odobrili členovia Ústavnoprávneho výboru a odporučili ju schváliť aj v pléne. Poslanci pripomínajú, že Slovensko podporuje činnosť výboru dotáciami zo štátneho rozpočtu, pričom efektívnym spôsobom podpory jeho činnosti bez potreby zvýšenia výdavkov štátneho rozpočtu je umožniť výboru spravovať majetok štátu. "Týmto spôsobom sa vytvoria lepšie materiálne podmienky pre činnosť Slovenského olympijského výboru a olympijskej reprezentácie a súčasne štát nebude vynakladať finančné prostriedky na udržiavanie majetku štátu, ktorý je nevyužívaný alebo využívaný iba čiastočne," argumentujú členovia Smeru. Inštitút správy majetku štátu znamená, že vlastníkom zostáva štát, pričom ale správca majetku má oprávnenia i povinnosti prakticky na úrovni vlastníka. Majetok však bude môcť využívať iba na plnenie svojich úloh.