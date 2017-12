Cyklotrasy, cesty, prácu i kultúru. Pozrite si, čo vám sľubujú župani

Prinášame vám výber z volebných programov desiatich kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola.

20. nov 2013 o 21:24 Michal Piško

Traja z nich volebnú stránku nemajú.



Bratislavský kraj

Pavol Frešo (SDKÚ, KDH, Most-Híd, SaS, SMK, OKS a SZ)

Máloktorá aktivita bratislavskej župy vyvolala v uplynulom období toľko pozornosti, ako anketa o pomenovaní prvého cyklomostu cez rieku Moravu do Rakúska. Hoci v nej zvíťazil Most Chucka Norrisa, vedenie kraja napokon presadilo Cyklomost slobody. Podpore športu a turizmu venuje značnú časť volebného programu súčasný župan Pavol Frešo aj tentokrát. Vybudovať sľubuje viac ako 200 kilometrov cyklotrás, v Petržalke chce postaviť nový športový areál, verejnosti chce sprístupniť ihriská v stredných školách a investovať chce aj do opráv kaštieľov.

Monika Flašíková Beňová (Smer)

Doterajšia opozičná poslankyňa bratislavskej župy a europoslankyňa postavila kampaň najmä na kritike súčasného župana ca sľuboch o intenzívnejšej spolupráci s vládou a lepšom čerpaní eurofondov. Hoci Bratislavský kraj ich môže čerpať len v obmedzenej miere, kandidátka Smeru tvrdí, že kraj dosiaľ nevyužíval ani tieto možnosti. Európske zdroje kombinované s peniazmi zo štátneho rozpočtu a z PPP projektov môžu podľa nej urýchliť výstavbu diaľničného obchvatu Bratislavy či rýchlostnej cesty na Dunajskú Lužnú.

Trnavský kraj

Tibor Mikuš (Smer, SNS, KSS)

Doterajší trnavský župan sa o funkciu uchádza už tretíkrát a preto razí teóriu, že obyvatelia kraja už jeho prácu poznajú a nemusí im ju zvlášť predstavovať. Nemá preto volebnú internetovú stránku, ani zverejnený program. Za hlavný pilier svojho pôsobenia v ďalších štyroch rokoch označuje kvalitnú spoluprácu so všetkými úradmi, obcami či elitami kraja, ktorá by mala viesť k povzneseniu úrovne života obyvateľov.

József Berényi (SMK, OKS s podporou Mosta-Híd)

P rekvapivý kandidát 2. kola v trnavskom kraji volebnú stránku nemá, spoločný program s kandidátmi na poslancov propaguje na webe SMK. V ňom priznávajú, že podporu voličov potrebujú najmä na to, aby mohli zastávať záujmy regiónov s občanmi maďarskej národnosti. Predovšetkým im je určený aj program, ktorý akcentuje napríklad vstup súkromného investora do nemocníc v Galante a Dunajskej Strede, ktorý by ich pomohol zachovať a rozvíjať.

Nitriansky kraj

Milan Belica (Smer)

Volebný program súčasného nitrianskeho župana najlepšie charakterizuje slovo naďalej. V pomerne krátkom dokumente štruktúrovanom cez odrážky sa vyskytuje až osemkrát, sedemkrát chce aj „pokračovať“. Belica je jedným z dvoch županov, ktorý sedia v kresle od vzniku žúp a má tak na čo nadväzovať. Sľuby sú zväčša všeobecné, zaujme napríklad záväzok transformovať pôžičky, ktoré kraj poskytol župným nemocniciam, na nákup nových medicínskych prístrojov.

Tomáš Galbavý (SDKÚ, Most-Híd, SMK, SaS, OKS, Nova)

Bývalého poslanca SDKÚ podporila celá pravica s výnimkou KDH, v programe preto mierne zarazí kritika prebytkového rozpočtu alebo návrh na výstavbu nového sídla župy. S novou budovou však chce Galbavý ukončiť aj blúdenie občanov po Nitre, či politiku uzatvoreného úradu a straníckych nominácií. Peniaze z dnešného prebytku by kraj mal podľa neho použiť skôr na rozvoj cestovného ruchu, aby „najväčšou atrakciou v kraji nebol turista samotný“. Cestovný ruch chce oživiť aj cez podporu regionálnych produktov a špecialít.

Banskobystrický kraj

Vladimír Maňka (Smer s podporou KDH, SMK, SZ, HZD, HZDS, SModS)

258 435 839 je číslo, ktoré dominuje volebnej stránke súčasného banskobystrického župana Vladimíra Maňku. Toľko podľa neho ušetril a investoval do rozvoja kraja, ktorý v roku 2009 prevzal po bývalom spolustraníkovi zo Smeru Milanovi Murgašovi „na pokraji bankrotu“. Nezaprie ani paralelnú funkciu europoslanca a vyzdvihuje čerpanie eurofondov v kraji. Vďaka nim zaujal významné miesto v programe aj boj s nezamestnanosťou. Tú môže síce kraj ovplyvniť minimálne, no aj projekty župy financované cez eurofondy prinášajú podľa župana ľuďom prácu.

Marian Kotleba (ĽSNS)

Program má len dva body. Odstrániť zvýhodnenia časti občanov a zlepšiť bezpečnosť v lokalitách, kde títo zvýhodnení občania žijú. Ľudia, ktorí sa podľa neho majú tak dobre, sú Rómovia, hoci kandidát na banskobystrického župana ich častuje nenávistným jazykom. Zlepšiť situáciu ostatných chce Kotleba aj založením župného podniku, ktorý by obnovil poľnohospodárske družstvá a zamestnal ľudí, ktorí by pestovali jablká či chovali ošípané. Bezpečnosť má zvýšiť nešpecifikovaný systém, pomocou ktorého sa občania budú môcť chrániť sami.

Košický kraj

Zdenko Trebuľa (Smer, Most-Híd, SMK)

Súčasný košický župan volebnú stránku nemá, priority formuloval spolu s poslaneckými kandidátmi Smeru. Nájsť sa dajú v reklamných novinách Smeru Náš kraj. Hlavnou úlohou župy v čase pretrvávajúcej krízy je podľa politikov Smeru napriek šetreniu udržať štandard služieb v sociálnych či zdravotníckych zariadeniach. Župan priznáva, že sa to dá iba na úkor ďalšieho rozvoja a rastu. Trebuľa si kladie aj rozvojové ciele, rád by väčšmi využil potenciál súmestia Košice - Prešov, podporovať chce aj spájanie malých obcí do väčších celkov.

Rudolf Bauer (KDS s podporou SDKÚ, KDH, SaS, NOVA, OKS a DS)

Kandidát siedmich pravicových strán na košického župana Rudolf Bauer si túto funkciu už raz vyskúšal, hneď v prvom volebnom období v rokoch 2001 -2005. K návratu do kresla mu má po ôsmich rokoch pomôcť program, v ktorom sa voličom prihovára najmä cez heslovité prísľuby „podporovať“, „rozvíjať“, či „spolupracovať“. Zo zámerov zaujme napríklad podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Košiciach, vytváranie podmienok pre zvyšovanie podielu ľudí s vysokoškolským vzdelaním, či presadzovanie vyšších platov pre učiteľov.