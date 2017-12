Aby Kotleba neuspel, ruší program a ide voliť nechcený Smer

Banskobystrické elity hovoria, ako budú voliť. Vladimír Maňka dostane hlasy aj od ľudí, ktorí sú proti nemu.

20. nov 2013 o 20:53 Daniel Vražda

BANSKÁ BYSTRICA. Vo štvrtok sa opäť začne predvolebné moratórium.

Pred jeho štartom oslovil denník SME osobnosti z Banskobystrického kraja s otázkou, ako sa zachovajú v druhom kole županských volieb, kde sa stretne Vladimír Maňka zo Smeru s Marianom Kotlebom z Ľudovej strany Nové Slovensko.

Aj keby fúriky padali

Advokáta, aktivistu a spolupracovníka Transparency International Vladimíra Pirošíka oblieva pot pri predstave, že bude prvý raz v živote voliť človeka zo Smeru.

Zrušil plánovaný súkromný sobotný program a namiesto toho pôjde voliť proti Kotlebovi.

„Pôjdem, aj keby padali fúriky, a presvedčím aspoň ďalších dvoch–troch, aby to urobili tiež. Podľa vzoru občana, ktorý v rámci druhého kola prezidentských volieb v apríli 2004 hlasoval za Ivana Gašparoviča proti Vladimíra Mečiarovi v gumených rukaviciach, prídem voliť v tejto pomôcke menšie zlo.“

Prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik volí v Čiernom Balogu. Tvrdí, že župy by nemuseli existovať, ale kým sú, tak by mali ľudia hlasovať.

„Urobím všetko preto, aby som volil. Hlas dám pánu Maňkovi, aj keď veľmi chápem mnohých ľudí z regiónu, prečo dali hlasy Marianovi Kotlebovi. Keby boli takí ako on v každej župe, boli by sme veľmi prekvapení, čo ľudí skutočne trápi a prečo sú ochotní hlasovať za spôsoby, ktoré prezentuje.“

Keď to nejde

Speváčka Zdenka Predná pochádza z Banskej Štiavnice a študovala vo Zvolene. Voliť chodieva. Hoci už má trvalý pobyt v Bratislave, Kotlebova agenda jej pripadá ako návrat v čase.

„Jedno je isté, že Kotlebu by som nevolila nikdy v živote. Netreba zabúdať na minulosť,“ hovorí Predná.

Riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici Oľga Lauková voliť nepôjde, lebo nebude v meste, ale Kotlebovi by hlas nedala.

Občiansky aktivista Martin Macharík nebude voliť. Má pocit, že si nemá z čoho vybrať. „Maňka by bol lepší, ale nepôjdem. Aj nízka účasť vypovedá o legitimite zvoleného,“ hovorí.

Vysokoškolský učiteľ Ján Koper volil a bude voliť aj v druhom kole. Myslí si, že neúčasť vo voľbách aj odovzdanie neplatného lístka, čo odporučila sympatizantom miestna SDKÚ, majú rovnaký efekt.

„Podporia perfektne zmobilizovanú menšinu, ktorá určite pôjde voliť. Legitimita takto zvoleného predsedu je potom veľmi nízka.“

Koper uvádza známy príklad mobilizácie voličov vo francúzskych prezidentských voľbách v roku 2002, keď Jacques Chirac získal v druhom kole proti extrémistovi Jean–Marie Le Penovi vyše 82 percent (v prvom kole 19,9).

„Otázka znie, či to bola voľba za Chiraca, alebo proti Le Penovi? Takáto dilema čaká voličov predsedu Banskobystrického kraja. Či sa podľa tohto príkladu budú aj správať, nedovolím si odhadovať,“ dodal Koper.

Najhorší je strach

Viera Dubačová sa práve vrátila z medzinárodného festivalu sociálneho divadla v ruskej Samare. Voliť určite bude, pretože stále verí v občiansku spoločnosť.

Zakladateľka známeho Divadla z Pasáže momentálne pracuje s dievčatami z detských domovov v neziskovej organizácii Animus Apertus.

„Ľudia by mali voliť stále. Najhoršie je, keď človek žije v strachu. V situácii, ktorá vznikla, budem voliť Maňku,“ hovorí.

„V sobotu budem voliť Maňku a budem sa za to hanbiť. Ale radšej sa budem hanbiť sama pred sebou, ako by som mala legitimizovať neonacistu Kotlebu,“ pridala názor Eva Kovačechová, advokátka spolupracujúca s Via Iuris.

Analytici: Protestné hlasy sa vytratia Vladimír Maňka by mal vyhrať. Prudký rast účasti sa nečaká. BANSKÁ BYSTRICA. Analytici veria, že v druhom kole županských volieb Vladimír Maňka zo Smeru porazí Mariana Kotlebu. „Myslím si, že sa potvrdí Maňkovo víťazstvo. Jeho pozícia z prvého kola je relatívne silná,“ hovorí Martin Slosiarik z Focusu. Súčasný župan dostal 49,5 percenta hlasov, Kotleba 21,3 percenta. Motiváciou značnej časti Kotlebových voličov z prvého kola nebol podľa Slosiarika príklon k pravicovému extrémizmu, ale ponuka jednoduchých riešení, napríklad aj v oblasti chudoby. Analytik predpokladá, že nedôjde k výraznej mobilizácii voličov, pretože situácia nie je až taká vyhrotená. Skôr sa obáva, že v druhom kole volebná účasť mierne poklesne. Politológ Ivan Rončák tiež prognózuje, že Maňka výrazne zvíťazí. Predpokladá, že dostane viac hlasov ako v prvom kole. Naopak, Kotleba získa podľa neho približne rovnako alebo menej. „V prvom kole jeho podpora dosiahla strop a získal aj protestné hlasy. Teraz, keď už jeho volenie nie je až také bezpečné, ich nedostane.“ Podľa Rončáka mnohí ľudia dali Kotlebovi v prvom kole hlas, lebo vedeli, že nezíska nad 50 percent a nevyhrá. Myslí si, že šanca sa zvýšila a ľudia si uvedomia následky takejto voľby. Rončák pripúšťa, že hoci ide o druhé kolo, kde obvykle účasť voličov klesá, môže ich teraz prísť viac. „Tento prípad je špecifický, ale nemá podľa mňa taký mobilizačný účinok, aby volebnú účasť zvýšil extrémne. Bude vyššia, ale nie oveľa.“