Ružinov o chybách pri opatrovaní duševne chorej mlčí

Ombudsmanka tvrdí, že úradníci v prípade opatrovníčky pochybili. Starosta je ticho.

20. nov 2013 o 22:38 Dušan Mikušovič

BRATISLAVA. Anna Majerová je po mesiacoch odlúčenia opäť so svojou postihnutou dcérou.

Prípad, v ktorom úrady Tatianu Majerovú vyhlásili za nespôsobilú na právne úkony, pridelili jej opatrovníčku a tá matke s dcérou obmedzila kontakt, vyriešil až súd.

V rozsudku naznačil, že opatrovníčke mohlo ísť o byt, ktorý bol na postihnutú dcéru napísaný.

Kauze sa dlhodobo venovala blogerka Nataša Holinová.

[content type="avizo-clanok" id="6664075" url-type="sme-article" title="Prečítajte si viac o príbehu pani Majerovej a jej dcéry Tatiany:"][/content]

Prípad sa tým zrejme skončil aj pre Mestský úrad v Ružinove, ktorý už druhý deň odmieta odpovedať na otázky SME.

Na telefonáty a SMS nereaguje hovorkyňa ani starosta mestskej časti Dušan Pekár (KDH).

Ružinov nechce vysvetľovať chyby, ktoré podľa ombudsmanky Jany Dubovcovej urobil.

Tá vo svojom oznámení píše, že rodine, v ktorej sa viac ako 80-ročná matka nevládala starať o duševne chorú dcéru, neposkytli žiadnu sociálnu pomoc.

Ich jediným riešením po troch rokoch bolo vyhlásenie dcéry za nespôsobilú na právne úkony.

Lepšie by by vraj bolo, keby Tatianu umiestnili do domova sociálnych služieb.

Ombudsmanka navyše tvrdí, že úradu sa dá vyčítať aj manipulácia s dôkazmi na súde.

Aj keď vedel, že opatrovníčka obmedzila styk matky s dcérou, úradníčka pred súdom tvrdila, že to tak nie je.