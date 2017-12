Peruánec: Slováci nadávajú, ako zle žijú, pritom ste bohatá krajina

Tým, že sú na púšti, prakticky nič si nedopestujú. Chodia preto do mesta a hľadajú prácu. Podarí sa to len niektorým, robia sluhov alebo šoférov autobusov. Pomôžu im aj veci, ktoré vyhadzujú bohatšie rodiny, trebárs nábytok.

Systém štátnych dávok nefunguje, každý sa musí prebíjať, aby prežil. Niektorí chodia po autobusoch a predávajú cestujúcim cukríky či umývajú autá. Pomáhajú si pritom rozprávaním svojich smutných príbehov.

Ak má niekto slúžku a platí jej mzdu, odvádza za ňu aj poistné?

Rodina by ho mala platiť, ale hoci ide o minimálnu sumu, mnohí to ignorujú.

Čo sa stane, ak ochoriem, nemám poistku a potrebujem nemocnicu?

Štátne nemocnice sú oficiálne zadarmo, ale pozor – v skutočnosti je zdarma len práca lekára a priestor, kde vás ošetrí. Všetko ostatné, vrátane lôžka, platíte.

Predstavte si, že ste si zlomili ruku. Keď prídete do nemocnice, najskôr sa tam musíte zapísať, aby založili vašu kartu. Za to zaplatíte povedzme jedno euro. Potom idete k lekárovi. Ten sa na vás pozrie a pošle vás na röntgen. Zaplatíte možno 1,50 eura.

Vrátite sa k lekárovi a ten povie – potrebujeme dlahu, obväz, sadru a podobne. Musíte ísť teda ešte do lekárne a všetko si kúpiť. Ak to neurobíte, prípadne to neprinesie rodina, nemá vás čím ošetriť. Zažil som to opakovane.

Dostanem lepšiu starostlivosť, ak si platím poistku?

Vtedy môžete ísť do nemocnice, ktorá patrí priamo poisťovni, na ošetrenie sa však čaká veľmi dlho. Existujú aj súkromné nemocnice na vysokej úrovni, tie si však dovolia len bohatí.

Mám brata, ktorý robí riaditeľa firmy. Tá mu platí solídne poistenie ako benefit. Ak sa teda niečo stane, môže využiť kvalitné služby. Predtým šéfoval inej firme, ktorá mu platila len polovičnú poistku, čiže musel doplácať. Aby nebol odkázaný na štátne nemocnice, za 15 rokov odviedol na poistnom asi 50-tisíc eur.

Čo ak niekto chudobný ochorie na rakovinu? Poistku neplatil a na liečbu nemá.

Na podobné diagnózy sú isté výnimky. Neviem ako inde v Peru, ale v Lime je jedna nemocnica, financovaná rôznymi fondmi, neviem však, či len súkromnými, alebo aj štátnymi. Kto ochorie, musí prejsť cez sociálnu pracovníčku, ktorá posúdi závažnosť a finančnú spoluúčasť. Niekto si musí platiť celú liečbu sám, iný polovicu, minimálne však tretinu. Už to je pre mnohých vysoká suma, lebo liečba rakoviny je drahá.

Pamätám si, ako sme sa celá rodina skladali na liečbu našej slúžky. Keď zase ochorel otec, hoci nie na rakovinu, za 10 dní liečby na ARO sme doplácali okolo 3,5 tisíca eur, a to napriek tomu, že si platil poistné.

Nedá sa promptne využiť trebárs pohotovosť v štátnej nemocnici?

Dá, ale aj tam to býva veľmi zlé. Predstavte si komplex trikrát väčší ako Kramáre, kde sú stovky lôžok, a aj tak nekonečne dlho čakáte, kým sa nejaké uvoľní tým, že niekto zomrie alebo ho prepustia. Keď sa to podarí, ležíte v obrovskej miestnosti s posteľami natlačenými na seba tak, že sa medzi nimi prakticky nedá chodiť, pričom postele sú aj na chodbách. Keď raz mama videla, v akých podmienkach tam otec leží, plakala, že je to ako vo vojnových filmoch.