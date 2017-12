Päť županov hrá o prežitie (druhé kolo volieb)

Hoci župan o veciach samosprávneho kraja nehlasuje, život regiónu môže výrazne ovplyvniť.

22. nov 2013 o 21:51 Michal Piško

BRATISLAVA. V piatich samosprávnych krajoch, v ktorých pred dvomi týždňami nezískal žiaden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu, si v sobotu voliči vyberajú nového župana.

Nový napokon nemusí byť ani jeden, vo všetkých piatich prípadoch kandidujú aj súčasní župani.

S istotou sa šéf župy zmení iba v Trenčíne, kde Pavol Sedláček z HZDS nekandidoval a už v prvom kole zvíťazil Jaroslav Baška zo Smeru.

Druhé kolo župných volieb je pozostatkom nacionalistických obáv, že v jednokolovej voľbe by mohol zvíťaziť v nitrianskej či trnavskej župe kandidát maďarskej národnosti.

V roku 2001 dvojkolové voľby na návrh poslanca HZDS Jána Cupera odhlasoval parlament, v ktorom mala väčšinovú podporu prvá vláda Mikuláša Dzurindu.

Kandidát SMK v prvom kole nikdy nezvíťazil.

Župan a jeho ľudia

Z doterajších 19 druhých kôl sa až v 15 prípadoch pôvodné výsledky potvrdili.

Hoci súperili už iba dvaja kandidáti, ich zisky veľmi nevzrástli. Súvisí to s nízkou volebnou účasťou, ktorá v druhom kole ešte klesala.

Druhé kolo župných volieb drží rekord najnižšej účasti v novodobej histórii Slovenska.

V roku 2005 v ňom prišlo hlasovať iba 11,07 percenta voličov, v trenčianskej župe iba 7,12 percenta. Na zvolenie župana tam stačilo 3,63 percenta voličov.

„Demokracia a jej mechanizmy síce niečo stoja, ale v tomto prípade nevidím dôvod, aby sa župan volil spôsobom ako prezident krajiny,“ myslí si odborník na verejnú správu Jaroslav Pilát.

Spomínaný luxus nás vyjde na 1,9 milióna eur, výsledky druhého kola však môžu byť pre regióny dôležité.

Župan stojí na čele úradu samosprávneho kraja, ktorý pripravuje materiály pre poslancov.

Aj od kvality výberu úradníkov záleží, akú štruktúru budú mať stredné školy, ako župa pristúpi k oprave ciest, aké prístroje nakúpi do nemocníc, koľko miest bude v zariadeniach sociálnych služieb, akú podporu dostanú divadlá, knižnice a galérie.

Slovo má župan aj v tom, či desiatky župných organizácií povedú odborníci, alebo sa v nich bude dariť skôr politicky spriazneným ľuďom.

Úradníci podliehajúci županom ovplyvňujú aj čerpanie eurofondov, za ktoré môžu župy opravovať školy, rozvíjať cestovný ruch či vzdelávať učiteľov a zdravotníkov.

Župan však môže pôsobiť aj ako protiváha poslancov, jednou z jeho kľúčových právomocí je vetovať ich rozhodnutia, ktoré považuje za nevýhodné pre župu.

Protiváha poslancov

„Čudovali by ste sa, ako často sa dokážu poslanci grupovať podľa okresov bez ohľadu na stranícke tričká a vytvárať dohody s poslancami za iné okresy, aby presadili svoje záujmy,“ hovorí bývalý trnavský župan za HZDS Peter Tomeček.

Práve predseda samosprávneho kraja podľa neho musí striehnuť, aby sa regióny rozvíjali rovnomerne.

Protiváha však môže prerásť aj do otvoreného boja. Príkladom je posledný rok trenčianskeho župana Sedláčka, ktorý práve končí vo funkcii bez schváleného rozpočtu na rok 2013.

Poslanci sa so županom sporili o podobu rozpočtu aj o to, aké veľké zmeny v ňom môže robiť bez ich súhlasu. Výsledkom je rozpočtové provizórium, ktoré znemožnilo väčšie investície napríklad do opráv ciest.

„Ak je župan aktívny a má okolo seba zohratý tím, môže do zastupiteľstva i verejnej diskusie prinášať návrhy, ktoré zlepšia život v regióne,“ hovorí tiež Pilát.

„Ak je pasívny, školy sa síce nezatvoria a cesty budú ako­tak odhrnuté a zaplátané, ale kraj bude stagnovať a z úradu nič nové nevzíde,“ upozorňuje.