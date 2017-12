V Banskobystrickom kraji vyhral Marian Kotleba (priebeh volieb)

Pavol Frešo v Bratislave zvíťazil s obrovským náskokom. Staronových županov majú v Trnave, v Nitre aj v Košiciach.

23. nov 2013 o 11:00 Jana Čevelová, Andrej Sarvaš

Účasť bola okolo 17 percent.



Robert Fico si bol pred druhým kolom župných volieb istý, že Smer bude mať siedmich županov. Nakoniec má o jedného menej.

Extrémista Marian Kotleba v banskobystrickej župe porazil podpredsedu Smeru, doterajšieho župana Vladimíra Maňku.



v banskobystrickej župe porazil podpredsedu Smeru, doterajšieho župana Vladimíra Maňku. Bratislavskú župu naďalej povedie predseda SDKÚ Pavol Frešo, ktorý s výrazným náskokom (takmer o 50 percent) porazil europoslankyňu za Smer Moniku Flašíkovú Beňovú.

V troch zvyšných župách uspeli kandidáti Smeru.

Zdenko Trebuľa v košickej župe ostáva, porazil pravicového kandidáta Rudolfa Bauera, predbehol ho o zhruba sedem percent.



v košickej župe ostáva, porazil pravicového kandidáta Rudolfa Bauera, predbehol ho o zhruba sedem percent. Aj Milan Belica obhájil post nitrianskeho župana, kandidát pravice Tomáš Galbavý za ním zaostal o vyše jedenásť percent.



obhájil post nitrianskeho župana, kandidát pravice Tomáš Galbavý za ním zaostal o vyše jedenásť percent. Trnavskú župu naďalej povedie Tibor Mikuš, bývalý člen HZDS. Jeho protikandidát, šéf SMK József Berényi dostal o asi 21 percent menej. Fico proti nemu agitoval výzvou, aby sa Slováci spojili a zabránili tomu, že na Slovensku bude maďarský župan.

Fico sa Maňku zastal

Premiér Robert Fico sa oboch porazených kandidátov Smeru zastal.

Maňka ani Smer podľa neho za prehru v banskobystrickom regióne nemôžu, vinu za to nesie SDKÚ, SaS a všetky médiá, ktoré o Kotlebovi písali.

"Podstatná časť hlasov, ktoré dostal pán Kotleba, boli hlasy slovenskej pravice. Pravice, ktorá si povedala, Antikrist, Satan, Hitler, Mussolini je lepší, ako je Smer. Určite voliči pravice volili Kotlebu, aby prehral Smer," vyhlásil premiér.

Maňka tvrdil, že ak prehral aj vo Zvolene, kde bol kedysi primátorom, tak končí v politike.

Frešo: Nehľadajme vinníka

Frešo reagoval, že výsledok Kotlebu je prehrou demokracie a môžu zaň všetky demokratické strany.

"Aj Adolf Hitler sa dostal k moci v demokratických voľbách. Musíme sa spojiť proti extrémizmu. Nehľadajme vinníka," povedal Frešo.

V prvom kole dokázali uspieť kandidáti Smeru - poslanci parlamentu Jaroslav Baška (v trenčianskom kraji), Juraj Blanár (v žilinskom kraji), Peter Chudík si udržal stoličku prešovského župana.

"Smer je výrazným víťazom župných volieb," uzavrel v nedeľu nadránom Fico.

Účasť bola nízka, v prvom kole prišlo voliť 21,11 percenta voličov, v druhom len 17,5.

Prečítajte si komentár Petra Schutza: Víťaz z Banskej Bystrice bude len na ozdobu

Spravodajstvo minútu po minúte sme ukončili

1:30 "Keby sme teraz robili rozbor, tak voliči pravice, určite volili Kotlebu, len aby prehral Smer. Všetko, čo je proti Smeru, je dobré, takto je nastavená politická scéna," komentoval Fico Kotlebu, ktorý získal zhruba 70-tisíc hlasov.

"Podstatná časť hlasov, ktoré dostal pán Kotleba, boli hlasy slovenskej pravice. Pravice, ktorá si povedala, Antikrist, Satan, Hitler, Mussolini je lepší, ako je Smer. Takto to je."

1:25 Ondrej Dostál (OKS) je z výsledku v Banskej Bystrici prekvapený, sklamaný a znepokojený.

„Je to najväčšia katastrofa týchto volieb. Situácia je vážna.“ Podľa neho je to problém všetkých demokratických síl a všetci zaň nesú zodpovednosť.

1:15 „Patrí sa zagratulovať,“ vraví predseda KDH Ján Figeľ, ktorý prišiel za Pavlom Frešom.

Dodáva, že dôvod na oslavu však pre výsledok v Banskobystrickom kraji nie je. „Rozhodnutie krajskej štruktúry KDH som kritizoval. Nebolo rozumné ako postupovali približne od jari.“

1:09 "Myslím si, že keby Kotleba kandidoval v ktoromkoľvek kraji, tak dosiahne podobný výsledok, snáď okrem Bratislavy. Je to problém celoslovenský a naozaj ho bude potrebné riešiť," povedal Maňka.

Fico nechce, aby Maňka skončil ako podpredseda Smeru

1:03 Fico nebude žiadať, aby Vladimír Maňka po prehre s Kotlebom odišiel z postu podpredsedu Smeru. Zároveň chce, aby Maňka opäť kandidoval za europoslanca.

0:52 Banskobystrický kraj ešte nikdy nemal v druhom kole takú vysokú účasť (24,61 percenta). Zo všetkých druhých kôl, ktoré sa doteraz vo voľbách do VÚC konali (spolu 24), to je tretí najvyšší výsledok.

Podľa absolútneho počtu získaných hlasov v druhom kole (71 397) je Kotleba historicky piaty najúspešnejší kandidát od prvých volieb v roku 2001.

0:50 Premiér Robert Fico považuje Smer za výrazného víťaza župných volieb.

Poďakoval sa aj Monike Flašíkovej Beňovej, aj Vladimírovi Maňkovi. "Má moju plnú podporu a bude kandidovať do Európskeho parlamentu," povedal Fico o Flašíkovej.

Nepripúšťa, že by Smer mal podiel na úspechu Mariana Kotlebu. Za všetko vraj môžu médiá a pravicové strany, ktoré aktivizovali voličov proti kandidátovi Smeru Vladimírovi Maňkovi.

"Takú kampaň, akú ste urobili Kotlebovi, nemal nikto v živote," povedal Fico na adresu médií.

Aktivisti pripravujú protest proti Kotlebovi

0:47 Televízia TA3 už na tlačovku premiéra Roberta Fica nepočká. Končí vysielanie.

0:45 Starostka bratislavského Starého Mesta Tatiana Rosová hovorí, že SDKÚ má dôvod oslavovať aj napriek výsledkom v Banskej Bystrici.

Vraví, že proti Kotlebovi prehral práve kandidát Smeru. Podľa nej Ľudo Kaník a Frešo predsa Maňku podporili.

„Krajské predsedníctvo je tak nepodstatný orgán. Neviem o žiadnom uznesení krajského predsedníctva zo žiadneho kraja, ktoré by akýmkoľvek spôsobom zahýbalo verejnou mienkou na Slovensku.“

Kaník pritom Maňku nepodporil. Vyhlásil, že nemôže, pretože za vzostup extrémizmu môže Smer.

0:43 Aktivisti z Banskej Bystrice už ohlásili na deň skladania sľubu - 29. novembra - nového predsedu Banskobystrického kraja Mariana Kotlebu celonárodný protest.

Flašíková Beňová sa teší, aj keď ju volilo menej ľudí

0:23 Monika Flašíková Beňová, ktorá prehrala v Bratislavskom kraji s Pavlom Frešom, je rada, že má o 1,5 percenta viac ako v prvom kole.

"Predseda Fico bol rád, že som dostala o 1,5 percenta viac ako v prvom kole," hovorí Flašíková Beňová a usmieva sa. Myslí zrejme percentuálne body. Získala o tritisíc hlasov menej ako v prvom kole.

Frešo si, naopak, polepšil aj v počte hlasov. Pribudlo mu 16-tisíc voličov.

Flašíková hovorí, že zvolenie Kotlebu je najmä problémom SDKÚ a SaS, ktoré nechceli podporiť Maňku.

"Milým prekvapením bolo, že sme sa vôbec dostali do druhého kola," komentovala svoju definitívnu prehru.

Ešte pred voľbami suverénne hovorila, že funkciu získa už v prvom kole. Pavol Frešo z SDKÚ podľa nej uspel, lebo sa "obkľúčil obrovskou koalíciou".

Trebuľa porazil Bauera, gratuluje mu Paška

0:21 Vladimír Maňka vyhlásil, že ak prehrá voľby vo Zvolene, odkiaľ pochádza a bol tam aj primátorom, končí v politike.

0:20 Sčítanie hlasov bolo v druhom kole expresné. O polnoci už bolo rozhodnuté.

0:16 Zdenko Trebuľa je staronovým košickým županom. Prvým gratulantom bol predseda parlamentu a podpredseda Smeru Pavol Paška.

Zdenko Trebuľa (Smer, Most, SMK) získal 39 970 hlasov (53,07 percenta). Rudolf Bauer (KDS) mal 35 339 hlasov (46,92 percenta).

Voliť prišlo len 12,21 percent oprávnených voličov, čo je najmenej zo všetkých piatich krajov, kde bolo druhé kolo županských volieb.

0:14 Vladimír Maňka získal o zhruba päťtisíc hlasov menej ako v prvom kole. Ani zisk z prvého kola by mu však na Kotlebu nestačil. Oproti prvému kolu dostal Kotleba o takmer 50-tisíc hlasov viac.

0:07 Frešo ako víťaz v Bratislavskom kraji ďakuje voličom. Hovorí, že víťazstvo Kotlebu je porážkou demokracie na Slovensku.

Freša nahnevala otázka novinára, či nepomohol extrémizmu aj on návrhmi z rómskej osady na boj proti čiernym stavbám. Hovorí, že chcel len riešiť problémy Slovenska.

Odkazuje, že hoci banskobystrická SDKÚ nepodporila pred druhým kolom Maňku, on ako predseda do urobil.

"Aj Adolf Hitler sa dostal k moci v demokratických voľbách. Musíme sa spojiť proti extrémizmu. Nehľadajme vinníka," povedal Frešo.

Belica v Nitre už oslavuje

0:00 Milan Belica už oslavuje víťazstvo ako staronový nitriansky župan.

Šampanským si pripil s krajským šéfom Smeru Glendom, primátorom Nitry Dvončom, šéfkou župného úradu Psotovou a ďalšími smerákmi. Ponúkol aj novinárov.

Povedal, že za jeho štvrtým víťazstvom je množstvo práce. Belica je šéfom župy už dvanásť rokov.

23:58 Náskok Trebuľu sa zmenšil (51,5 percenta), v Košiciach zostáva ešte spočítať asi trinásť percent okrskov.

Súboj o župana bude zrejme otvorený až do konca. Ak ešte neprišli výsledky z veľkých košických obvodov, Bauer má stále šancu.

Gratulantov a hostí však v Trebuľovom štábe pribúda. Úradujúcemu županovi prišiel blahoželať aj krajský predseda strany Most-Híd a starosta obce Veľké Raškovce Elemér Jakab.

"U nás si vyhral na celej čiare, Bauer získal len jeden hlas," tešil sa spolu s favoritom na obhajobu postu župana.

Kotleba porazil kandidáta Smeru

23:55 Na úspech Kotlebu reagoval neúspešný kandidát na banskobystrického župana Ľudovít Kaník na svojom facebooku takýmto statusom:

"Zda sa, ze spusta komentatorov, komentujucich sucasnu situaciu bola tak povrchna a mimo reality, ze sa budu velmi cudovat. Zobudia sa konecne do reality a zamyslia sa preco je to tak?"

23:51 U Mikuša už otvorili šampanské, staronový predseda Trnavského kraja spieva spolu so spolupracovníkmi Na Kráľovej holi, píše redaktorka MY Lenka Štepáneková.

Mikuš prijíma gratulácie, svoje víťazstvo považuje za víťazstvo dobre odvedenej práce.

S Berényim mal aj bude mať podľa vlastných slov korektné vzťahy. Nálada je veselá, na víťazstvo si pripíja aj primátor Holíča a poslanec samosprávneho kraja Zdenko Čambal.

23:45 Do centrály SDKÚ v Bratislave prišiel Pavol Frešo, búrlivo ho privítali a gratulujú mu, píše redaktor SME Matej Dugovič. Zvítal sa so starostkou Starého Mesta Tatianou Rosovou. Podotkol, že v Starom Meste získal cez 80 percent hlasov.

"Desí ma to," hovorí Lucia Žitňanská o výsledkoch v Banskobystrickom kraji. Je to podľa nej veľmi vážny signál pre celú politickú scénu. Priznáva, že chybu spravila aj SDKÚ.

"Regionálna štruktúra nevedela pochopiť a odhadnúť vážnosť situácie."

Krajská organizácia strany pred druhým kolom neodporučila voliť Kotlebovho protikandidáta Vladimíra Maňku.

23:35 Ivo Nesrovnal (SDKÚ) je z výsledkov v Banskej Bystrici šokovaný, zatiaľ ich však nechcel bližšie komentovať. Dúfa, že extrémizmus nevyhrá.

23:34 V štábe Rudolfa Bauera na Moyzesovej ulici v Košiciach sa optimizmus pomaly vytráca.

"Tajničkou zostáva, ktoré obvody už boli zrátané. Keď sú medzi nimi aj Košice, mám pocit, že to Trebuľa už vyhral," povedal Bauer.

23:33 Situácia v centrále Smeru v Banskej Bystrici je napätá. Maňka práve prišiel do centrály. K vývoju hlasovania sa vyjadruje opatrne. „Je to zaujímavé. Ukazuje to nejaký silný trend,“ konštatoval po príchode.

Terajší župan tvrdí, že výsledky sa nedali pri tejto konštelácii predpokladať. „Kotleba má tri druhy voličov. Skalných, protestné hlasy a takých, ktorí mu dali hlasy, nech je sranda,“ dodal.

Ak by Kotleba voľby vyhral, Maňka by to považoval za výzvu a fenomén, ktorým sa budú musieť vážne zaoberať, aj na celoštátnej úrovni, píše redaktor SME Daniel Vražda.

Frešo je opäť županom Bratislavského kraja

23:30 Mikuš v Trnave je výrazne pokojnejší ako počas spočítavania hlasov v prvom kole, žartuje so spolupracovníkmi.

23:29 Priebežné výsledky v Bratislave v centrále Smeru zatiaľ neprišiel nikto z politikov okomentovať. Hovorkyňa Smeru hovorí, že premiér sa zrejme objaví až po sčítaní všetkých hlasov.

Frešo má do volebného štábu prísť o osem až desať minút. Pred Monikou Flašíkovou Beňovou má obrovský náskok - zatiaľ získal 73 percent hlasov.

23:22 V Košickom kraji sa čiastočné výsledky začínajú obracať v prospech Zdenka Trebuľu. Z informácií, ktoré dostávajú členovia jeho tímu vyplýva, že vedie už o tisíc hlasov nad Rudolfom Bauerom.

Každý výsledok vítajú hostia na štábe a spolustraníci spontánnym potleskom, píše redaktor SME Mikuláš Jesenský.

23:20 Ústredná volebná komisia riešila počas druhého kola trinásť podnetov. Polícia sa zaoberá dvoma podnetmi pre marenie volieb.

Jedným z najvážnejších podnetov bolo podozrenie z porušenia moratória v Senici. Veľkoplošná obrazovka na námestí vysielala reklamu jedného z kandidátov.

Podozrenia z kupovania hlasov sa neobjavili.

23:16 Bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská zatiaľ nechce komentovať predbežné výsledky v Banskobystrickom kraji. Dúfa, že sa ešte otočia. Marian Kotleba zatiaľ vedie nad Vladimírom Maňkom o viac ako desať percent hlasov.

23:11 V Bauerovom tíme vládne optimizmus, aj keď s pribúdajúcimi výsledkami z jednotlivých okrskov Košického kraja sa jeho malý náskok znižuje.

U Maňku nie je veselo

23:19 V štábe Vladimíra Maňku v Banskej Bystrici je skleslá nálada. Z fajčiarne sa síce ozýva "Maňka vyhrá", ale ani v Smere si tým nie sú istí.

Maňku podporujú v jeho štábe vicepremiér Ľubomír Vážny, šéfka poslaneckého klubu Smeru Jana Laššáková a aj bývalý krajský predseda KDH Peter Muránsky, ktorý si pozastavil funkciu potom, ako sa opil v parlamente, píše redaktorka SME Martina Pažitková.

23:15 Kandidát na trnavského župana Tibor Mikuš čaká na výsledky volieb v Pivnici u mešťana, kde mal volebný štáb aj počas prvého kola. Atmosféra je uvoľnená, Mikuš je obklopený svojimi najbližšími spolupracovníkmi.

23:11 Medzi novinárov v Nitre prišiel krajský šéf Smeru Tibor Glenda. Ubezpečil, že Belica hneď po príchode príde medzi novinárov a na výsledky bude čakať medzi nimi.

Za malú miestnosť pre novinárov vraj môžu malé priestory na župnom úrade. "Ak by bolo tretie kolo, dajú nás na záchody," komentovala novinárka.

22:56 Štáb Zdenka Trebuľu pozval novinárov do priestorov košickej krčmy Letná, kde favorit a úradujúci župan čaká na výsledky.

22:55 Kandidát na nitrianskeho župana Milan Belica s tímom sa zachoval podobne ako pred dvomi týždňami. Na rozdiel od Tomáša Galbavého sa pred novinármi schováva, píše redaktor MY Tomáš Holúbek. Smer vytlačil médiá do malej miestnosti.

Kameramani žiadajú Martina Zárubu z volebného štábu, aby si aspoň ku koncu sčítavania mohli spraviť ilustračné zábery čakajúceho Belicu. "Nebudem tu nakrúcať novinárov," povedal jeden z kameramanov.

22:53 V štábe kandidáta na bratislavského župana Pavla Freša je už aj župný poslanec za SDKÚ Ivo Nesrovnal a zatiaľ neprítomného predsedu SDKÚ prišiel pozrieť aj starosta Nového Mesta Rudolf Kusý, ktorý do župného zastupiteľstva kandidoval ako nezávislý. Kusý sa nechcel rozprávať, tvrdí, že je mu zle.

Pozvaní boli všetci predsedovia strán, ktoré pred župnými voľbami vstúpili do koalície. Hovorkyňa SDKÚ Jana Zvončeková však nevie, či prídu. Či pozývali aj členov strany Nova nechcela komentovať.

Prvé priebežné výsledky už naznačujú rozdiely

22:50 Prekvapivé sú zatiaľ výsledky v Banskobystrickom kraji, kde tesne vedie Marian Kotleba a v Košickom, kde sa ujal vedenia Rudol Bauer. Spočítaných je však menej ako desať percent hlasov.

22.50 Na miestach, kde výrazne v prvom kole volili Mariana Kotlebu, boli dnes reportéri SME Daniel Vražda a Martina Pažitková. Voliči extrémistu veria v jeho plán, ten však aj pre nich zostáva tajomstvom.

22.49 V Košiciach štáby oboch kandidátov čakajú na priebežné výsledky. V oboch táboroch je citeľná nervozita, novinárov si držia od tela s tým, že informácie poskytnú až po uzavretí výsledkov.

22:45 Moniku Flašíkovú Beňovú hnevá, že sa jej novinári pýtajú na manžela, ktorý v minulosti robil kampaň Mečiarovmu HZDS a Ficovmu Smeru.

"Ak budem kandidovať najbližšie, tak opäť všetky rozhovory budú o pánovi Flašíkovi, toto som sa dnes pokúsila eliminovať," povedala novinárom pred bratislavskou centrálou Smeru, kam dnes Flašíka nevzala.

Spomedzi politikov zatiaľ nikto ďalší medzi novinárov neprišiel.

Flašíková Beňová: Určite to nebude remíza

22:40 Po sčítaní dvadsiatich percent hlasov vedie v Nitre s 52,4 percentami Milan Belica, Tomáš Galbavý má 47,6.

22:21 Monika Flašíková Beňová presne o desiatej večer prišla do centrály Smeru v bratislavskom Ružinove, odkiaľ píše redaktorka SME Mária Benedikovičová. "Určite nebude remíza," odhadla výsledok v čiernych šatách a čiernom kabáte. "Neviem to odhadnúť, ako to dopadne."

Do straníckej centrály ju doviezol syn, prišla bez manžela, podnikateľa Fedora Flašíka. "Toto je moja práca, toto nie je zábava," vravela Flašíková Beňová, prečo ju nesprevádza počas volebnej noci.

Zatiaľ je tu jediná spomedzi špičiek Smeru, neskôr by mal prísť aj premiér Robert Fico a ministri.

22:16 Kandidáta na bratislavského župana Pavla Freša prišiel do jeho štábu podporiť aj starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH). Čaká ho aj množstvo novinárov. Frešo získal v prvom kole výrazný náskok.

22:12 Účasť v Bratislave nemusí byť až tak biedna, ako sa predpokladalo. Krátko pred desiatou hlásili v jednej z petržalských volebných miestností podobnú účasť ako v prvom kole a v jednej miestnosti v Záhorskej Bystrici odhadli priebežnú účasť na 22,4 percenta.

22:00 Volebné miestnosti sa zatvorili, začína sa sčítavanie.

V Detve sa o voľbách a Rómoch nechceli baviť

21:42 V bratislavskom Starom Meste prišiel odovzdať svoj hlas aj bezdomovec, v Rusovciach sa zase voliči sťažovali, že voľby by mali byť jednokolové.

21:04 Vo viacerých volebných miestnostiach v Trnave potvrdili väčší záujem voličov ako v prvom kole, v Piešťanoch či Senici je vraj účasť minimálna.

19:56 Do Detvy dnes vyrazili naši reportéri Rudo Sivý a Ján Krošlák. Ľudia sa tam o voľbách baviť nechcú, predseda 13. okrskovej komisie odmietol prezradiť aj svoje meno.

"Nie je to podstatné. Ak budete zavádzať, nájdem si vás," vyhrážal sa. Neskor agresívny predseda zavolal policajnú hliadku. Tej sa nepozdávalo, prečo robíme reportáž priamo z Detvy.

19:43 Predseda bratislavskej volebnej komisie Ján Keselý si myslí, že účasť ovplyvnil aj nezáujem jedného z kandidátov o kampaň počas uplynulých dvoch týždňov.

"Akoby sa jeden z kandidátov prestal o post zaujímať, kampaň sa upokojila a prestala tak byť pre voličov zaujímavá," povedal.

19:15 Najpoctivejšími voličmi v Zálesí (okres Senec) sú starší obyvatelia. "Prídu aj tí, ktorí ledva chodia," hovorí starosta Jozef Meško.

19:02 Monika Flašíková Beňová sa teší z jej 25-tisíceho fanúšika na Facebooku. V prvom kole dostala 28 781 hlasov.

Mladých v Pezinku odmeňujú sladkosťami

18:13 Prvovoliči sú v Pezinku raritou, záujem o voľby je minimálny.

„Hlasovať chodia väčšinou starší ľudia, prvovoliči chodia v sprievode rodičov. Ak príde mladý človek do 25 rokov sám, je to skôr rarita a uctievame si ho sladkosťou,“ povedali hovoria členovia komisie.

18:03 V obci Hodejov v okrese Rimavská Sobota museli policajti upokojovať opitého výtržníka. Muž vykrikoval priamo pred volebnou miestnosťou.

18:00 Predseda volebnej komisie v Senici Ondrej Krajči nepredpokladá účasť viac ako šesť percent. Zároveň si myslí, že viac ľudí odvolí v obciach ako v mestách.

„Ľudia pôjdu do kostola, tak už sa zastavia aj vo volebnej miestnosti, aspoň taká je naša doterajšia skúsenosť,“ hovorí.

Čas si krátia skúmaním obecnej kroniky

17:14 Do štvrtej hodiny popoludní odvolilo v Kráľovej pri Zvolene sedem ľudí. V osade môže voliť 62 ľudí.

16:45 V Lovči presťahovali volebnú komisiu z kultúrneho domu do obecného úradu. Vytlačilo ju ochotnícke divadlo a Katarínska zábava. Jej členovia si tak krátia čas listovaním v obecnej kronike.

16:42 Zatiaľ čo väčšina členov komisií dnes číta noviny, knihy, alebo inak zaháňa nudu, v topoľčianskej volebnej komisii číslo 10 majú čo robiť.

Voliť do prenosnej urny chcelo niekoľko desiatok klientov zariadenia sociálnych služieb Môj domov.

„Tu je vždy vysoká účasť, pretože ľudia tu sú naučení voliť,“ hovorí podpredsedníčka komisie Silvia Michalková.

16:40 „Jasné, že sme boli voliť,“ hovorí ironicky skupinka asi štyroch vysokoškolákov a dodáva: „Zvolili sme punč.“ V Bratislave si voľby krátia návštevou vianočných trhov.

Účasť môže byť rekordne nízka

15:44 Pacienti Univerzitnej nemocnice Bratislava nehlasovali, o prenosnú urnu nikto nemal záujem. V prvom kole volilo osemdesiat ľudí.

15:43 Jednu z najvyššie položených obcí Lom nad Rimavicou tvoria aj odľahlé usadlosti. Ľudia sa tam dohodnú a čakajú na urnu pri ceste.

15:20 Obecný turnaj v spoločenskej hre Človeče, nehnevaj sa! priláka v Hornej Vsi pri Kremnici zrejme viac ľudí ako župné voľby.

14:41 Pri volebných miestnostiach v obci Kaplna a Blatné (okres Senec) sa rodičia hrajú so svojimi deťmi. K volebným urnám sa odskočiť nechystajú.

14:38 Členovia volebných komisií v Topoľčanoch odhadujú rekordne nízku účasť.

„Takmer nikto dnes nechodí voliť,“ povedala predsedníčka volebnej komisie.

Vo Vrakuni mali podľa vzoru krúžkovať prvého

14:01 Bratislavská volebná komisia sa zaoberá podnetom pre podozrenie z ovplyvňovania volieb.

Za jednou z plent vo Vrakuni nebolo na vzorovom hlasovacom lístku uvedené, že sa krúžkuje "jeden kandidát", ale že sa krúžkuje "prvý kandidát".

13:44 Niektoré obce z žiarskom okrese pre Katarínske zábavy presunuli volebné miestnosti inam.

13:19 Väčšina členov banskobystrických otužilcov - Ľadových medveďov voliť bude.

Nadšenec otužovania a mestský poslanec Milan Lichý odporúča všetkým ľuďom, aby nezamrzli a išli voliť. A aby nemali dopredu zimomriavky z toho, že voľby môžu dopadnúť inak, ako si predstavovali.

13:17 Zo Záhoria zatiaľ hlásia omnoho nižšiu volebnú účasť ako v prvom kole. V obci Rybky prišiel prvý volič až o pol deviatej.

Brixi v mene sociálnej demokracie agitoval

13:00 Košický poslanec Smeru Otto Brixi v mene sociálnej demokracie počas moratória agitoval za voľbu kandidáta svojej strany Zdenka Trebuľu.

12:54 Dedinu Hosťová v Nitrianskom kraji rozhodnutie o tom, kto bude županom, veľmi netrápi.

„Najskôr ideme upratať kostol. Voľby až potom,“ zhodne sa skupina starších žien. A majú aspoň jasno, koho voliť? Podľa odpovedí ani veľmi nie. „Poradíme sa s manželmi,“ odvetí jedna z nich.

12:37 V Piešťanoch je dopoludňajšia účasť je ešte nižšia ako v prvom kole.

12:03 Trnavčania dopoludnia v peknom počasí vyšli do mesta a nakupovali, voliť pôjdu po obede.

