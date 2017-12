Najlepšie texty týždňa podľa editorov SME

23. nov 2013 o 14:44 Konštantín Čikovský

Mirek Tóda spísal rozprávanie blogerky Yoany Sanchézovej o Kube v siedmich bodoch. Ak aj nemáte radi debaty o ľudských právach, toto je napísané zrozumiteľne a civilne.

„Lenže toto vy nenapíšete, že do nás hádzali namiesto kvetov dlažobné kocky, môjho kolegu zranili do hlavy,“ sťažuje sa v texte Sone Gyarfášovej o 17. novembri 1989 jeden z tristo bratislavských policajtov, ktorí zasahovali na Národní třídě.

Matúš Krčmárik sa v Bratislave rozprával s Karlom Schwarzenbergom. Rozhovor začína otázkou, či 24 rokov po revolúcii ešte platí, že Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou. A predseda TOP 09 odpovedá úplne jednoducho.

Kapitán Nálepka bol pre jedných alkoholik a sukničkár a pre druhých osvietený muž a hrdina. Za socializmu to ale z jeho gloriolou tak prehnali, že v jeho rodných Smižanoch ho už teraz takmer neoslavujú. Mikuláš Jesenský napísal príbeh tohto Hrdinu Sovietskeho zväzu tak, že vám napokon napadne, že niečo pravdy môže byť v oboch si na prvý pohľad protirečiacich si hodnoteniach.

Samozrejme, že nič nevieme o tom, aký by bol svet keby. Ale dobre sa o tom číta. Tomáš Vasilko napísal o tom, aká by bola Amerika a svet, ak by Kennedy útok prežil.

Mnohí ľudia SME vyčítajú, že sú to mestské, presnejšie bratislavské noviny, ktoré nerozumejú tomu, čo sa deje mimo bratislavských kaviarní. Tak sa teda snažíme na to pýtať ľudí, ktorí by o tom mohli niečo vedieť. Veronika Folentová sa rozprávala s chlapíkom, ktorý vlastní tri obchody v okrese Brezno a vie tak veľa o tom, čo si ľudia môžu dovoliť a čo nie.

Keď Peter Kremský začal písať text o európskej regulácii splachovania, povedal si, že to možno nebude hlúposť, hoci vyzerá to smiešne. Oplatilo sa.

Viete, kto sú ľudia, ktorí radia Kotlebovi a že robia aj pre vládu a len nedávno boli ešte v STV? Tak si prečítajte text Dana Vraždu.

