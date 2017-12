Voliči mu veria, že má plán. Netušia však aký

Ľudia v Hrochoti nevedia odpovedať, ako by im Marian Kotleba pomohol s riešením problémov, no volia ho.

23. nov 2013 o 22:24 Daniel Vražda





HROCHOŤ, BANSKÁ BYSTRICA. Kotleba získal v Hrochoti neďaleko Banskej Bystrice v prvom kole volieb župana bez kampane vyše tridsať percent hlasov a porazil aj Vladimíra Maňku zo Smeru. Niektorí miestni odpovedajú, že problémom sú "Cigáni". Neprekážajú, ale...

Pôvodní hrochoťskí boli aj sú vraj lepší. Najlepšie by bolo, keby prisťahovalci žili slušne, nebrali sociálne dávky, pracovali, v ideálnom prípade by ich mohlo byť menej. Keď vezmú do ruky hudobné nástroje, je to fantázia.

Keď robia výtržnosti, pomohol by Marian Kotleba. Ak by prišiel každý druhý piatok do krčmy, trošku by sa stiahli a zľakli, a neboli by takí rozšafní, hovoria domáci.

Kotlebov tajný plán

Hrochoťanov, ktorých sme sa pýtali, nevedia, ako by Kotleba pomohol vyriešiť ich problémy. Veria však, že určite má nejaký plán.

Zatiaľ je pre nich dobre utajený, lebo keď sa opýtate ako si ho predstavujú, tak nevedia. Myslia si, že nejaký vytiahne, keď bude treba. Ako konkrétne by mohol zlepšiť život v ich obci, to je ťažká otázka.

V Hrochoti, približne 25 kilometrov vzdialenej obci od krajského mesta, žije takmer 1500 ľudí, z toho približne dvesto Rómov. Asi polovica z nich sú dlhodobo nezamestnaní. Pred revolúciou vraj pracovali v banskobystrickej Smrečine, Slovenke, v družstvách na okolí, ženy pomáhali v kuchyni a upratovali. Teraz by podľa miestnych už nepracovali, lebo žijú z dávok.

Väčšina zamestnaných Hrochoťanov denne dochádza za prácou do Banskej Bystrice.

Vyzerá to tak, že dedina je rozdelená názorovo na dve časti. V okrsku v budove miestneho futbalového oddielu tvrdia, že v Hrochoti sa žije dobre. Majú školu, škôlku, výrazné problémy nemajú. Ani s Rómami.

V okrsku v obecnom úrade zasa hovoria, že problémom sú práve Rómovia. Nie pôvodní, ale najmä s prisťahovalci odniekiaľ z dolniakov.

Prečo teda niektorí volili Kotlebu? Vraj mnohí ani nevedeli, aké voľby sú. „Myslia si, že volia niečo viac, ako starostov,“ spresnila žena z volebnej komisie pri futbalovom štadióne. Na zopakovanú otázku prečo, jej kolegyňa dodala, že asi treba niečo zmeniť. „V okrese, štáte...“ Čo konkrétne? Ticho.

Muž vo dvore neďaleko obecného úradu volil Kotlebu. Pozná ho, lebo učil ešte jeho dcéru. Vie, prečo ho volil. „Treba klepnúť po prstoch Cigáňom, aj Smerákom,“ hovorí.

„Kto nemá problém s Rómami?,“ opýtali sa naraz niekoľkí členovia komisie vo volebnej miestnosti.

Všetci dodali, že sa nedajú hádzať do jedného vreca. Pani hovorí o susede, na ktorú sa môže spoľahnúť, mladé dievča zas o kamarátoch, ktorých má medzi Rómami a vychádza s nimi dobre. Muž v komisii pridáva, že sú vynikajúci muzikanti. Tí pôvodní.

Kotleba na každý druhý piatok

Slečna v komisii volila Kotlebu. Osobne ho nepozná, ale Rómovia im vykradli vraj dva razy obchod, poškodili auto a „vyskakovali“ do brata. S niektorými však vychádza dobre.

„Najviac ma štve, že z nás robia rasistov... Očakávam zmenu, že sa trošku stiahnu, zľaknú, že si nebudú tak dovoľovať... Doniesla by som ho sem každý druhý piatok do krčmy,“ usmeje sa spokojne nad predstavou o Kotlebovi v miestnej krčme.

Čo bude potom, keď už budú Rómovia stiahnutí a zľaknutí, presne nevie, ani to, ako to Kotleba môže dosiahnuť. „Určite má nejaký plán do budúcna. Mám predstavu, že bude lepšie, on musí vedieť ako to urobí. Treba skúsiť,“ dodáva.

Pri zmienke, či urobí poriadok spolu s policajtmi, sa usmeje. „Policajti sú, ale žiadna zmena. Vtedy sú tu, keď ich nie je treba.“ Kotleba podľa nej nie je extrémista. „Rasistu a Hitlera urobili z neho ľudia... Vie s nimi (s Rómami) vychádzať. Chce len, aby začali pracovať,“

„Tým, ktorí tu nežijú, sa hovorí o tom dobre,“ naznačuje pani spoza stola. Nemyslí si, že Kotleba niečo vyrieši, ale „nebudú takí rozšafní“. Ľudia vraj chceli naznačiť, že s rómskym problémom by sa malo niečo robiť, lebo inak prerastie cez hlavu.

Kolega z komisie sa nestavia veľmi optimisticky ku Kotlebovým riešeniam zamestnávania neprispôsobivých. Myslí si, že metóda lopát a krompáčov je príliš zjednodušená a vymenoval iks dôvodov od financovania, obáv o osud pracovného náradia, cez dohľad, až po bezpečnosť.

Hudobníci sa uživia

Dvaja mladí Rómovia blízko volebnej miestnosti tvrdia, že voliť nepôjdu. Nemajú dôvod. V aute, ktoré sa pristavilo pri nich, sú vpredu dvaja mladí Rómovia. Ani oni nevolia. Vraj sa aj tak nič nezmení.

Muž zo zadného sedadla auta, ktorý sám seba nazval gádžom, zakričal: „Ja som volil Kotlebu, lebo sľúbil cigáňom robotu.“

Mladým Rómom to evidentne neprekáža. Smejú sa. Gádžo ukáže na nich prstom. „To sú hudobníci. Tí sa uživia. Cigánikovia potrebujú robotu a plat,“ hovorí skrachovaný živnostník s drevom. Šofér sa zasmeje a dodá, že hlavne peniaze.

V Hrochoti bola v sobotu zabíjačka. Muži zaneprázdnení krájaním mäsa, nie sú z dediny. Len jeden, ale ten o voľbách nehovorí. Ďalší spomenie, že za Kotlebov výsledok môže aj pravica nomináciou Ľudovíta Kaníka.

Starší muž z Detvy sedí pred prístreškom. Pôvodne tvrdil, že volil Kotlebu. Neskôr z neho vypadlo, že to povedal len tak a nevolil vôbec. „Počul som, že Kotleba je Róm, ale to sa asi len hovorí, nie?,“ prehodil a zdalo sa, že odpoveď ani nečakal.

Veľa hlasov mal aj v meste

Voličov v banskobystrickom volebnom okrsku na sídlisku Sásová v jednej zo základných škôl naviguje po schodoch do volebných miestností množstvo lístkov so smerovými šípkami a volebný leták s fotografiou Mariana Kotlebu na stoličke pred vstupom na poschodie s volebnými miestnosťami.

Predsedníčka jednej z volebných komisií na naše upozornenie leták zobrala a roztrhala. Pre istotu ešte skontrolovala priestory pred ďalšími miestnosťami. „Ráno to tu nebolo. Niekto to sem musel položiť len nedávno,“ dodala.

V Sásovej býva približne 18-tisíc ľudí, aj Marian Kotleba. Extrémista sa prezliekol len nedávno z uniformy do obleku a zabalil svoje xenofóbne názory do hesiel o práci pre slušných ľudí. „Cigáni“ zostali parazitmi a holokaust je podľa neho „takzvaný“.

Napriek tomu, a možno práve preto, získal v prvom kole volieb župana vyše 26-tisíc hlasov, z toho len v Banskej Bystrici takmer 4100. Za poslanca ho chcelo ešte o 2300 ľudí viac.

V Banskej Bystrici sa za posledné tri roky takmer nič nezmenilo. Takmer preto, lebo niečo predsa a podstatne. Kotleba kandidoval pred tromi rokmi za primátora Banskej Bystrice a od voličov dostal menej ako 850 hlasov.

Odvtedy do krajského mesta nepresťahovali Luník IX, nezamestnaný nie je každý druhý, tretí, ani štvrtý človek a ľudia sa na uliciach nestrieľajú.