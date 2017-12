Kotlebu musia pozvať na oslavy SNP, hoci ho považuje za boľševický puč

Mariana Kotlebu donedávna odvážali z osláv Povstania kukláči v policajných autách.

24. nov 2013

BANSKÁ BYSTRICA. Predstava, že nový župan Marian Kotleba víta priamych účastníkov a zahraničné delegácie na blížiacom sa 70. výročí Slovenského národného povstania v areáli múzea v Banskej Bystrici, znepokojuje riaditeľa Múzea SNP Stanislava Mičeva aj protifašistických bojovníkov. Dúfajú, že nepríde.

Kotleba sa doteraz zúčastňoval osláv SNP v tričku s nápisom Slovenská pospolitosť a odvážali ho kukláči v policajnom aute. Po župných voľbách by ho mali prvý raz oficiálne pozvať.

Medzinárodná hanba

Mičev považuje možnosť, že sa tak na budúci rok stane, za absurdnú paradoxnú a schizofrenickú situáciu.

Na oslavy pozývajú napríklad vysokých vládnych predstaviteľov štátov protihitlerovskej koalície a Nemecka, ktorí bezpochyby monitorujú situáciu v kraji a na Slovensku.

„Je to nepredstaviteľné. Prívrženec Jozefa Tisa, ktorý odmieta SNP ako boľševický puč, a Zväz protifašistických bojovníkov považuje za bezvýznamnú organizáciu na oslavách povstania?“ snaží sa predstaviť si situáciu Mičev.

Riaditeľ múzea tvrdí, že župana Kotlebu musia podľa protokolu na oslavy SNP pozvať, ale osobne má s tým problém.

„Je to medzinárodná hanba. Ale hanba je už to, že ho zvolili za župana, obrazne povedané, vnuci povstalcov,“ dodal.

Odchádzajúci župan Vladimír Maňka si myslí, že Kotleba na oslavy nepríde. Tvrdí však, že aj bez toho je to hanba.

Zväz protifašistických bojovníkov: Sú to naše oslavy

Šéf Zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár hovorí, že Kotlebovi nemôžu zakázať, aby prišiel na oslavy. Organizátori však môžu podľa neho určiť, kto vystúpi s prejavmi a kde ho postavia.

Zväz nevyzve povstalcov, aby ignorovali oslavy, ak tam príde Kotleba. Naopak budú sa snažiť, aby prišli v čo najväčšom počte.

„To neprichádza do úvahy. Sú to naše oslavy, nie Kotlebove. Naopak, musí vidieť silu,“ dodal Sečkár a súhlasil s ním aj riaditeľ Múzea SNP.

„Ak by povstalci neprišli, bolo by to najhoršie rozhodnutie, aké by mohli urobiť,“ povedal.

Mičev sa obáva aj o osud tradičného Stretnutia generácií v Kališti, ktoré vypálili fašisti. Akciu, kde chodili približne tri tisícky ľudí, finančne podporoval župan a samosprávny kraj.

