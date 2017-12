Kaník: Hlas Maňkovi nepriamo podporuje extrémizmus

Nie je poctivé nálepkovať zlyhávajúcu politiku ako extrémistickú, tvrdí spolustraník Miroslav Beblavý.

25. nov 2013 o 19:57 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Keby sa SDKÚ v banskobystrickej župe pred druhým kolom vyslovila v prospech Vladimíra Maňku zo Smeru, nepriamo by podporila extrémizmus, trvá na svojom neúspešný kandidát na banskobystrického župana Ľudovít Kaník.

Aj po výhre Mariana Kotlebu z ĽSNS a nepriamej kritike banskobystrickej SDKÚ od šéfa strany Pavla Freša je Kaník presvedčený, že nepodporiť žiadneho kandidáta bolo správne.

Tesne po prvom kole pritom povedal, že je nevyhnutné podporiť Maňku.

Kaník: Fico je blázon

„Keby sme podporili Maňku, a teda politiku Smeru, tak by sme vlastne konzervovali a podporovali zdroje rastu extrémizmu, ktorými sú zlá hospodárska a sociálna politika Smeru,“ tvrdí Kaník. „Podpora tejto politiky je podpora extrémizmu.“

Kaník síce súhlasí, že Kotleba je väčší extrémista ako Maňka, ale práve podpora Smeru podľa neho „dvíha do výšok Kotlebu“.

Ak by aj miestni predstavitelia SDKÚ podporili Maňku, podľa Kaníka by mu to nepomohlo. „Ak sa niekto bude snažiť hovoriť, že pre SDKÚ vyhral Kotleba, tak je blázon.“

V tomto zmysle sa po druhom kole vyjadril predseda Smeru Robert Fico. „Ak niektoré strany, ako SDKÚ a SaS, nedokázali podporiť pána Maňku, tak nesú priamu zodpovednosť za tento výsledok,“ povedal.

„Fico je blázon už dlhodobo a ničí túto krajinu,“ reagoval na to Kaník.

S Kaníkovým prirovnaním podpory pre Maňku k podpore extrémizmu nesúhlasí jeho stranícky kolega Miroslav Beblavý.

„Nemyslím si, že je poctivé onálepkovať zlyhávajúcu politiku ako extrémistickú.“ To by sme podľa neho mohli dávať znamienko rovnosti „medzi Hitlera a tých, čo boli pred ním, nemeckých demokratických politikov“.

video //www.sme.sk/vp/28637/

Nepovedali, koho volili

Podpredseda SDKÚ z Banskobystrického kraja Jozef Mikuš nie je ku Kaníkovi taký kritický. „Vláda Smeru spôsobila to, čo Kotleba teraz prezentuje.“ Voľba v druhom kole bola podľa neho skôr proti Maňkovi ako za Kotlebu.

Hoci banskobystrická SDKÚ nepodporila Maňku ani Kotlebu, Mikuš išiel voliť. „Chvalabohu, máme tajné voľby,“ odpovedal na otázku, komu dal hlas.

Podobne reagoval aj šéf krajskej banskobystrickej centrály SDKÚ Tibor Maťaš, ktorý bol tiež voliť.

Kaník na rozdiel od nich povedal, že v druhom kole zneplatnil hlasovací lístok. Podobne podľa neho urobilo do 2000 voličov.

Maťaš nechce po neúspešných voľbách rezignovať z funkcie. Šéfka miestneho zväzu SDKÚ v Banskej Bystrici Miroslava Valková už odstúpila.

Prečítajte si tiež: Frešovo riešenie pre bystrickú SDKÚ: Jasne si to vydiskutujeme

SDKÚ na križovatke

Rozhodnutie nepodporiť Maňku považuje Beblavý „za vážnu politickú chybu“. Nielen banskobystrická SDKÚ, ale celá strana sa podľa neho musí rozhodnúť, ktorým smerom chce ísť.

„Vidíme, že cesta, kde jeden deň SDKÚ nadväzuje na svoje štandardné hodnoty a vyhýba sa populizmu a druhý deň si doň snaží namáčať prsty, je myslím cestou, ktorá nikdy nebola dlhodobo udržateľná.“

S kotlebovským typom extrémizmu sa podľa neho „nedá súťažiť tak, že mu dáme 'light' verziu“.