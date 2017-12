Frešo sa chystá na turné, chce do SDKÚ nové talenty

Predseda SDKÚ plánuje prejsť všetky kraje. Hovorí tiež, že tlačovú besedu v osade by už dnes neurobil.

26. nov 2013 o 10:50 TASR





BRATISLAVA. Opozičná SDKÚ by sa mala rozrásť o nových talentovaných ľudí, ktorí by sa postupne vypracovali.

Vyhlásil to predseda SDKÚ Pavol Frešo, ktorý vyráža na celoslovenské turné, aby takýchto ľudí našiel.

Jedna éra sa skončila

"V rámci jednotlivých krajov sa ukázalo, že éra, kedy značka SDKÚ ťahá ľudí do regionálnych parlamentov, je minulosťou. Teraz je to tak, že ľudia musia ťahať značku SDKÚ. Ako poučenie z krajských volieb bude mojím cieľom otvoriť stranu všetkým schopným ľuďom na celom území Slovenska, teda hľadať nové talentované tváre, priviesť ich do miestnej a regionálnej politiky a umožniť im vyrásť v rámci strany," vysvetlil Frešo.

Všetkých osem krajov chce prejsť v najbližších týždňoch.

Vážnou témou rozhovorov v rámci turné bude podľa jeho slov aj fenomén zápasu s extrémizmom.

"Budeme sa baviť, čo sa zanedbalo a čo môžeme ľuďom ponúknuť. Nepotrebujem búchať po stole, žiadne veľké čistky. Potrebujem ale ukázať hranicu, ktorú bude každý rešpektovať," avizoval na margo volebného výsledku v Banskobystrickom kraji.

Za Kotlebu môžu všetci

Na otázku, čo povie krajským predstaviteľom v Banskej Bystrici, ktorí odmietli podporiť Vladimíra Maňku (Smer) v boji proti Marianovi Kotlebovi (ĽSNS), odvetil, že sa ich bude pýtať, čo bolo podhubím extrémizmu v danom kraji.

"Som presvedčený, že príjmu mojou tézu, že tomu treba postaviť hranicu," tvrdí.

Zodpovednosť za to, čo sa v Banskobystrickom kraji stalo, majú vraj všetci politici. Frešo za seba povedal, že tlačovú konferenciu pred rómskou osadou by už neurobil.

"Riešili sme problém správnym zákonným spôsobom, ale na nesprávnom mieste. Dnes by som určite neurobil gesto, ktorým by som išiel do situácie, že spochybním praktické riešenie len pre to, že sme to urobili v Plaveckom Štvrtku. Budeme si na to dávať pozor. Dnes by som to urobil inak," uistil.

Frešo je zároveň presvedčený, že krajské voľby ukázali zmysel spájania sa pravice.