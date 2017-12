Viliam Mišenka naďalej zostáva vo väzbe

Viliama Mišenku vinia z účasti na viacerých vraždách vrátane vraždy bossa sýkorovcov Petra Čongrádyho.

26. nov 2013 o 15:50 TASR

BRATISLAVA. Viliam Mišenka bude naďalej stíhaný vo väzbe.

Rozhodol o tom v utorok na svojom neverejnom zasadnutí Najvyšší súd , ktorý tak zamietol sťažnosť obvineného voči väzbe.

Sudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici vo štvrtok 17. októbra vypočul obvineného, pretože požiadal o prepustenie na slobodu, avšak pred rozhodnutím si musel preštudovať viaceré nové dokumenty.

Nakoniec ho z väzby neprepustil.

Mišenku stíhajú napríklad za výbuch v topoľčianskej firme Euromont TO z augusta 2009 a vinia ho z účasti na viacerých vraždách vrátane vraždy jedného z bossov sýkorovcov Petra Čongrádyho, alias Čongiho.

Pred slovenskou políciou sa skrýval v zahraničí. Zadržali ho 2. januára 2013 počas prechádzky na pláži na ostrove Margarita vo Venezuele.

Po eskortovaní na Slovensko bol vzatý do väzby. Podľa posledných rozhodnutí súdov by v nej mal zostať aspoň do apríla 2014.