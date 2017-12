Odporcovia systému či očkovania sa pri Kotlebovi viac spájajú

Medzi sympatizantmi Mariana Kotlebu nie sú len extrémisti a tí, čo majú strach z Rómov.

26. nov 2013 o 21:13 Miroslav Kern

Pribúdajú priaznivci konšpirácií.

BRATISLAVA. Odporcovia „sionizmu“, slobodomurárov, Spojených štátov, zástancovia sýrskeho režimu, radikálnej priamej demokracie, ale aj bývalí demonštranti proti Gorile, neonacisti a dokonca aj angažovaní odporcovia očkovania.

Mariana Kotlebu sa verejne i na sociálnych sieťach zastávajú nielen ľudia, ktorí hovoria o pocite ohrozenia z Rómov, ale aj veľmi rôznorodé skupiny s názormi ovplyvnenými konšpiračnými teóriami.

Už pred župnými voľbami sa začali na námestiach schádzať demonštranti žiadajúci potravinovú sebestačnosť pre všetkých občanov, úvery od štátu s nulovým úrokom, prácu pre každého či televízny kanál „pod priamou kontrolou občanov“.

V deň konania prvého kola volieb sa pokúsili vtrhnúť do budovy Slovenského rozhlasu, deň pred druhým kolom obsadili vstupnú halu Univerzity Komenského a vyhrážkami sa domáhali vstupu do ďalších priestorov. Proti skupine napokon zakročila polícia, u niektorých našla nože.

Účastníci protestov sa ohradzujú proti označeniu extrémisti a chystajú ďalší protest, tentoraz aj „s gulášom pre všetkých účastníkov odporu“.

Počúvajú vysielač

Hnutia, ktoré sa vymedzujú voči vláde, systému a hovoria o občianskom odpore, sú viditeľné od Gorila protestov, ktoré sa rozbehli začiatkom minulého roka. V posledných mesiacoch opäť ožívajú, viditeľné sú najmä na sociálnych sieťach.

Mnohí z týchto ľudí majú medzi obľúbenými stránkami banskobystrické internetové rádio Slobodný vysielač. Ten odvysielal výzvu na občiansky odpor, živí teórie o konšpiráciách a na Facebooku toleruje rasistické a antisemitské vyjadrenia.

Kotlebu sa zastáva aj web časopisu Zem a vek, čo je ďalšia stránka plná konšpiračných teórií. Píšu na nej aj o „prízemnej, nenávistnej, agresívnej, lživej a smiešnej kampani“ proti Kotlebovi.

„Kľúčovým poslaním rádia Slobodný vysielač je poskytovať priestor témam a hosťom z čo najširšieho názorového spektra,“ charakterizuje stanicu podpredseda rovnomenného občianskeho združenia Boris Koróni.

Tvrdí, že nemajú žiadne politické ciele a ku Kotlebovi pristupujú ako k „oficiálnemu víťazovi volieb, ktorý využil na tento účel všetky legitímne prostriedky, ktoré mu demokracia poskytuje“.

Pčolinský: Jednota nebude

Organizátor antigorilích protestov z minulého roka Peter Pčolinský hovorí, že prvotnou myšlienkou zakladateľov Slobodného vysielača bolo vysielanie bez cenzúry.

„Dali sa však ovplyvniť ľuďmi, ktorí rozprávajú o svetovom židovskom sprisahaní a iných hlúpostiach. Jednoducho, aj oni do toho vpadli.“

Stimulom, ktorý potvrdil nespokojnosť rôznych skupín ľudí, bol podľa neho práve spis Gorila opisujúci korupčné správanie finančných skupín a politikov.

Dôsledkom nevyšetrenia kauzy teraz je, že niektorí ľudia strácajú zábrany. „Kotleba je len obrazom spoločnosti. Ľudia sú teraz náchylní uveriť neštandardným riešeniam.“

Pčolinský, ktorý je teraz členom Novy, registruje, že sa začínajú zlievať skupiny nespokojných ľudí.

Vníma ich však ako malé skupinky a ich sympatizanti sa navyše „žerú medzi sebou“, keďže niektorí nad Kotlebom privrú oči a iní nie. Ich názory sa rôznia v pohľade na mnohé otázky.

Jeho skúsenosti s organizovaním demonštrácií sú, že na ne chodí okolo päť percent z tých, čo ohlásia účasť na sociálnych sieťach. Iná situácia by nastala, ak by sa objavil nový líder nespokojných, ktorý by bol prijateľnejší než Kotleba.

Sociológ Ľubomír Falťan hovorí, že Kotleba len využil objektívne doložiteľnú sociálnu situáciu. „Do značnej miery je to protest na báze sociálno­-ekonomickej situácie ľudí.“

To, či sa dokážu spojiť rôzne druhy nespokojných ľudí, podľa neho závisí od toho, kto týmito rôznymi skupinami dokáže manipulovať.

Odpor sa podľa neho môže prejaviť aj v inej podobe než voľba extrémistu v jednom kraji.

„Keď sa situácia nerieši, ľudia hľadajú prečo a vytvárajú si konštrukty,“ hovorí o priaznivcoch konšpiračných teórií.

