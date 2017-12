Šlabikár s rozvodom pobúril, minister ho dá preveriť

Minister posúdi, či majú prváci čítať aj príbeh dieťaťa z neúplnej rodiny. Nepozdáva sa cirkvi aj rodičom.

28. nov 2013 o 20:50 Mária Benedikovičová

Rozvedené rodiny by kresťania pred deťmi radšej tajili.





BRATISLAVA. Niektorým rodičom a katolíckej cirkvi prekáža príbeh o malom chlapcovi, ktorý vyrastal bez otca, no jeho matka sa po rozvode vydá za ich suseda.

Môže v šlabikári ostať príbeh o chlapcovi Žigmundovi, ktorý vyrastá bez otca, no od zajtra bude mať druhého ocka, lebo jeho mama sa po rozvode vydá za suseda uja Žubajíka?

Minister školstva Dušan Čaplovič zo Smeru hovorí, že je to na analýzu a zorganizuje stretnutie s autormi knihy aj so zástupcami rodičov a cirkvi. Rozhodnúť sa má do troch týždňov.

Aj vraždy budú v knižke?

„Ak sa stala chyba, tak ju budeme môcť analyzovať,“ odpovedal Čaplovič v parlamente poslancovi OĽaNO a učiteľovi z cirkevnej školy Richardovi Vašečkovi, ktorý chcel vedieť, ako naloží s námietkami proti šlabikáru.

„Vlani bola na Slovensku 52-percentná rozvodovosť. Nezakrývajme si oči pred realitou, deti majú spolužiakov, ktorých rodičia sú rozvedení. Príbehom sme im chceli dať nádej, že aj oni raz môžu byť opäť v kompletnej rodine,“ reagoval Miroslav Sedláček z firmy Aitec, ktorá šlabikár vydala.

Pre Konferenciu biskupov Slovenska je neprijateľné, aby Žigmundov osud v knižke ostal. Na Slovensku sa rozvádza viac než polovica manželstiev.

„Prirodzenou rodinou je muž, žena a deti. Deti by nemali vyrastať v tom, že rozvody sú v poriadku, niečo normálne,“ vraví hovorca konferencie Jozef Kováčik.

Prečo by nemali deti čítať o chlapcovi z neúplnej rodiny, keď takých majú aj spolužiakov?

„Teraz začneme vkladať do šlabikára aj vraždy, lebo sú súčasťou života?“ pýta sa Kováčik.

Spoluautorka šlabikára, učiteľka Lívia Muntágová vo štvrtok nechcela vec komentovať.

„Z psychologického hľadiska niet ideálnejšieho modelu ako usporiadaná rodina. Nemal by sa dávať znak rovnosti medzi ideál a reál,“ hovorí Štefan Matula z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Skôr by príbeh vyškrtol, pretože prváci sa riadia najmä emóciami, neúplnú rodinu ešte nevedia racionálne vyhodnotiť.

Richter verí kolegovi

Väčšina šesťročných detí z rozvedených rodín na otázku psychológov, či chcú byť radšej s mamou, alebo s otcom, podľa Matulu odpovedá, že s oboma.

„Relativizovanie modelu tradičnej rodiny môže byť nebezpečné.“

Školská psychologička Iveta Jandáková tvrdí, že príbeh nemôže deti neprimerane zaťažiť. Šlabikár prezentuje hlavne tradičnú rodinu, rozvod rieši iba Žigmundov príbeh.

Minister rodiny Ján Richter sa stotožňuje s postupom Čaploviča.

„Pán minister sa necíti byť psychológom alebo odborníkom na to, čo má byť v šlabikári, bude akceptovať rozhodnutie pracovnej komisie,“ povedal Richterov hovorca Michal Stuška.

Od začiatku zmätky

Šlabikár od Aitecu začiatkom školského roka vyvolal zmätok. Vydavateľ mal problém s autorskými právami starého šlabikára, narýchlo vyrábal nový.

Ministerstvo ešte pred súťažou uisťovalo školy, že Aitec ju môže vyhrať a šlabikár dostanú. Zvýhodňovanie popreli.