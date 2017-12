Kňažko opäť oznámil kandidatúru na prezidenta, tentokrát oficiálne

Exminister z čias prvej Dzurindovej vlády v rozhovore pre SME označil Smer za stranu extrémistov.

29. nov 2013 o 10:10 TASR, Miroslav Kern

Bývalý minister kultúry z čias prvej Dzurindovej vlády v rozhovore pre SME označil Smer za stranu extrémistov.



BRATISLAVA. Milan Kňažko dnes oficiálne oznámil, že ide kandidovať na prezidenta.

Do volieb ide s heslom "Znovu ide o veľa" a na tlačovej konferencii hovoril hlavne o tom, že pri koncentrácii moci, ktorú má Smer v rukách, by sa aspoň jedno ohnivko malo vymeniť za nezávislého človeka.

Rád by vraj do prezidentského úradu vniesol aktivitu a nechce byť len pozorovateľom.

"Chcem byť silným hlasom mlčiacej väčšiny. Chcel by som, aby mlčiaca väčšina vôbec na Slovensku neexistovala."

Ľavica? Národniari, zvyšky HZDS a opilci

Kňažko tvrdí, že nepodpíše žiaden zákon, ktorým by sa zvyšovali dane, či šikanovali živnostníci.

Nemá podporu žiadnej strany, o podporu strán ale ani nepožiadal. Kandiduje ako nezávislý. "Nebudem červený, modrý, ani hnedý," povedal.

Kňažko sa v rozhovore pre SME zatiaľ najostrejšie spomedzi prezidentských kandidátov vymedzil voči Smeru a Robertovi Ficovi.

"Ľavica tu pre mňa v tejto krajine neexistuje. Takzvaná integrovaná ľavica sú komunisti, SNS-áci, zvyšky degenerovaného HZDS a ako sme videli posledné zábery z parlamentu, niekoľko opilcov. To je tá integrovaná ľavica? V tejto strane nevidím jediného viditeľného socialistu. Francúzi takýmto socialistom hovoria kaviároví socialisti. Socialista musí žiť tak, ako tí, ktorí ho volia a ktorým hovorí ako sa má žiť. Takého v Smere nevidím."

Extrémista proti extrémistovi

Na otázku, či teda ani Fico nie je socialista, Kňažko odvetil: "Na základe hodiniek a na základe domu Bonaparte postaveného vo štvrti rodinných domov absolútne v rozpore s dobrými mravmi a zákonmi? A s dovolenkami súkromnými lietadlami, ktoré platí strana, ale už sa nehovorí, kto platí tú stranu - to je socialista? Ja si to nemyslím."

Bývalý minister kultúry označil Smer za stranu extrémistov.

"Aj komunizmus je extrémizmus a myslím, že väčšina Smerákov sú stále komunisti, že to so vzťahom so sociálnou demokraciou nemá nič spoločné. A dokonca si myslím, že tam stál extrémista proti extrémistovi, až tak ďaleko by som išiel," povedal o druhom kole župných volieb v Banskej Bystrici.

