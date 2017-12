Najvyšší súd potvrdil sýkorovcom zo Senca vysoké tresty

Alexander Botló dostal 22 rokov, Martin Bihári, ktorý je na úteku, 21, Fratnišek Kukka trinásť a Ivica Kostrič osem.

29. nov 2013 o 11:42 TASR

Alexander Botló dostal 22 rokov, Martin Bihári, ktorý je na úteku, 21, Fratnišek Kukka trinásť a Ivica Kostrič osem.



BRATISLAVA. Senát Najvyššieho súdu odsúdil vo štvrtok 28. novembra štyroch členov seneckej výpalníckej vetvy sýkorovcov na vysoké tresty odňatia slobody od osem do 21 rokov odňatia slobody.

Martina Biháriho, prezývaného Rus, ktorý je stále na úteku, odsúdili na 21-ročný trest odňatia slobody, Františka Kukka na 13 rokov, Alexandra Botlóa na 22 rokov a Ivicu Kostriča na osem rokov odňatia slobody.

Najvyšší súd tak z časti potvrdil májový rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, keď zamietol odvolanie prvej trojici obžalovaných a znížil len trest Kostričovi o jeden rok.

"Odvolací súd nezistil závažné pochybenia ŠTS. To, že Bihári bol v tejto skupine sýkorovcov na čele bolo preukázané na základe výpovedí štyroch obvinených a ďalších svedkov," zdôvodnil vo štvrtok mimo iného predseda trojčlenného senátu.

"Tĺkli ľudí na diskotékach, chodili po Senci so samopalmi, policajti s tým nič nerobili. Boj so štátom sa vyhrať nedá, možno to bolo možné v 90-tych rokoch. Museli rátať, že to musí raz skončiť, tak ako skončili piťovci a iné bratislavské skupiny," povedal ďalej.