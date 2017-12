Trnkovi berú pre kauzu Glance House funkciu prokurátora

Dobroslav Trnka nechce z prokuratúry odísť. Trest od disciplinárnej komisie napadne na súde.

29. nov 2013 o 15:54 Mária Benedikovičová, Mária Benedikovičová, Matúš Burčík

Agentúrne spravodajstvo sme nahradili autorským článkom denníka SME

BRATISLAVA. Bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku vyháňajú z práce.

Disciplinárna komisia mu v piatok dala najprísnejší trest za kauzu Glance House. Zbavila ho funkcie prokurátora.

„Je to rozhodnutie komisie. Stále tvrdím to, čo som tvrdil,“ reagoval pre SME Trnka. V minulosti vravel, že neporušil zákon, keď umožnil previesť bytovku v Bernolákove, aj keď to špeciálna prokuratúra zakázala. Novostavbu vďaka nemu získala firma blízka jeho kamarátovi Mariánovi Kočnerovi.

Trnka zatiaľ môže chodiť do roboty. Trest sa rozhodol napadnúť na súde. Ten nemá lehotu, dokedy musí jeho odvolanie vybaviť.

Trnkov nástupca Jaromír Čižnár ani premiér Robert Fico trest nekomentovali.

Na prokuratúru Trnka nastúpil hneď po vysokej škole. Skončiť má po 25 rokoch.

„Pánu Trnkovi bolo uložené disciplinárne opatrenie zbavenie funkcie prokurátora,“ povedal hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Vladimír Javorský. Upozornili na to Hospodárske noviny.

Od vzniku Slovenska je to prvý trest pre bývalého generálneho prokurátora.

video //www.sme.sk/vp/25625/

Do reči mu nebolo

Glance House spory o novostavbu v Bernolákove trvajú od roku 2010,

polícia rieši podozrivé prevody firmy, prokuratúra preto bytovku zablokovala,

spory o jej vlastníctvo bežia na viacerých súdoch,

Trnka vlani nezákonným pokynom povolil prevod bytovky na firmu CDI,

kataster po prevalení kauzy prevod zrušil,

Dobroslava Trnku za trest zbavili funkcie prokurátora, lebo katastru prepis nariadil.

„Je to rozhodnutie komisie. Stále tvrdím to, čo som tvrdil. Nemám dôvod to rozoberať s novinármi a najmä nie s denníkom SME. Dovidenia,“ reagoval Trnka a zložil.

Denník SME vlani upozornil, že prevod novostavby na schránkovú firmu CDI, ktorá bola blízka Trnkovmu kamarátovi Kočnerovi, umožnil svojím listom Trnka. Ten popieral, že by porušil zákon.

V piatok mu udelili najprísnejší disciplinárny trest, aký mohol zo zákona dostať.

Päťdesiatročný Trnka však bude ďalej chodiť do roboty na Generálnu prokuratúru. Rozhodnutie o treste ešte nie je právoplatné, Trnka ho plánuje napadnúť. Odvolanie môže podať do pätnástich dní po jeho doručení.

Potom bude závisieť od Krajského súdu v Bratislave, či Trnkovi trest potvrdí. Súd nemá lehotu, dokedy musí záležitosť vybaviť.

Javorský v piatok nevedel povedať, ako členovia disciplinárnej komisie uloženie trestu zdôvodnili. „Dôvody budú v písomnom rozhodnutí.“

Kauzu Glance House najprv vyšetrovala polícia. Trnku však neobvinila, podľa nej nespáchal trestný čin, keď nezákonne umožnil prevod zablokovanej novostavby.

Na vyšetrovanie dozerala Krajská prokuratúra v Trnave, ktorú vedie Ľubomír Klčo. Funkciu získal vďaka Trnkovi. Prípad predtým odmietol terajší šéf prokuratúry Jaromír Čižnár, ktorý riadil bratislavskú prokuratúru. Cítil sa zaujatý. Trnku v piatok nekomentoval. Prípad považuje za vec disciplinárnej komisie.

Tóth, Bezák, Trnka

„Pán Trnka je tretím v poradí za Petrom Tóthom a arcibiskupom Róbertom Bezákom. Nech si to každý vyloží, ako chce,“ reagoval Kočner.

Tóth je bývalým novinárom a príslušníkom SIS. Kočner vraví, že sú svetské súdy, ale každý sa ešte bude zodpovedať pred Božím súdom.

Premiér Robert Fico mlčí. Smer za vlády Ivety Radičovej navrhoval, aby Trnka ostal šéfom prokuratúry ďalších sedem rokov. Bol aj kandidátom SDKÚ.

V parlamente však neuspel, raz mu funkcia ušla o jediný hlas. V tajnom hlasovaní ho podporili aj štyria pravicoví poslanci. Polícia kupovanie hlasov nedokázala.

Pustil Majského, potvrdil Sadikiho, dotiahol Černáka Príchod Dobroslava Trnku sprevádzali očakávania. Neskôr prišla séria sklamaní. BRATISLAVA. Bývalý vojenský prokurátor Dobroslav Trnka sa stal šéfom úradu v roku 2004 na návrh poslanca Ivana Šimka. Krátko pred voľbou v parlamente oznámil úspešné vyriešnie kauzy odpočúvania denníka SME ľuďmi z SIS, ktorých však súd neskôr oslobodil spod obžaloby. Prvým sporným rozhodnutím Trnku bolo prepustenie Jozefa Majského. „Ak by som ho nechal trčať v base až dovtedy, kým nebude právoplatne odsúdený – a to len preto, že si niekto myslí, že je aj tak grázel – potom riskujem, že sa to môže diať hocikomu na Slovensku,“ bránil Majského Trnka. V septembri 2007 jeho ľudia rozlúštili zakódované CD so zoznamom klientov nebankových spoločností, ktoré dostali od šéfa HZDS Vladimíra Mečiara. Čo sa s ním stalo, nie je známe. V roku 2008 Trnka potvrdil pravosť prepisu telefonátu Štefana Harabina s Bakim Sadikim. Pod jeho vedením prokuratúra vyriešila viaceré mafiánske kauzy ako kyselinári či Mikuláš Černák. Pri voľbe nového generálneho prokurátora v roku 2010 Trnku navrhol Stanislav Janiš z SDKÚ bez vedomia koaličných partnerov. Neskôr ho podporil Smer. Voľbu sprevádzali podozrenia z korupcie a nátlaku na poslancov. Trnka má 50 rokov. V roku 1989 bol členom vyšetrovacieho tímu Generálnej prokuratúry, ktorý riešil udalosti okolo 17. novembra. Vojenským prokurátorom sa stal v roku 1990. Matúš Burčík