Doživotne odsúdených by mohli po čase preradiť

Podľa návrhu by odsúdených mohli preradiť z doživotných oddelení, stále by však boli najprísnejšie strážení.

29. nov 2013 o 17:05 SITA





BRATISLAVA. Doživotne odsúdení väzni, ktorí splnia požadované podmienky, by už nemuseli stráviť celý trest len na doživotných oddeleniach.

Stále by však ostávali za múrmi najprísnejšie strážených väzníc.

Zmeny by umožnila vyhláška, ktorú dal rezort spravodlivosti do pripomienkového konania.

Odporúčanie z Únie

Rezort reaguje na odporúčanie Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

Výbor radí, aby existovala možnosť umiestniť ľudí odsúdených na tento prísny trest aj mimo oddielu doživotných trestov.

Treba pritom dbať na to, aby sa súčasne dodržali dva princípy.

Na jednej strane treba zvážiť nesegregovanie odsúdených na doživotie iba na základe ich trestu, na druhej strane treba dbať na bezpečnosť a ochranu.

Je teda potrebné zhodnotiť, či odsúdení nepredstavujú riziko sami pre seba, pre ostatných odsúdených, pre ľudí pracujúce vo väznici alebo pre spoločnosť mimo väzenia.

Vyšetrenie a program

Podľa navrhovanej vyhlášky by bolo možné za istých okolností zaraďovať doživotne odsúdených aj do tzv. diferenciačných skupín A a B, ktoré majú trochu miernejšie pravidlá ako najprísnejšie "doživotné" skupiny D1 a D2.

V podstate by sa tak doživotné odsúdení mohli vo väznici stretnúť aj s inými väzňami, nielen s tými, ktorí majú za mrežami stráviť celý zvyšok života.

Stále by však išlo len o väzňov z väzníc s maximálnym stupňom stráženia.

Podľa nových pravidiel by mohol doživotne odsúdený po 15 rokoch odpykaného trestu prejsť do skupiny B.

Musel by splniť tri podmienky - dostať odporúčanie na takéto preradenie po opakovanom psychologickom vyšetrení, musel by plniť program zaobchádzania a mať kritický postoj k spáchanej trestnej činnosti.

Po ďalších piatich rokoch v skupine B by mohol doživotný väzeň, ktorý by naďalej spĺňal podmienky, prejsť aj do skupiny A.

Do diferenciačnej skupiny A v súčasnosti zaraďujú odsúdených v najprísnejšie strážených väzniciach najskôr po odpykaní tretiny trestu, ak plnia program zaobchádzania a majú kritický postoj k spáchanej trestnej činnosti.

Obmedzenia im tam môžu zmierniť tým, že cela sa počas dňa nezamyká.

Oddelenie však naďalej zostáva pod zámkom a strážené, takže väzni sú len v kontakte s ostatnými odsúdenými z rovnakého oddelenia.

V tejto skupine sú možné priame návštevy. Odsúdený tam môže byť výnimočne zaradený do práce na strážené pracovisko mimo ústavu.

Do skupiny B najskôr po odpykaní tretiny trestu zaraďujú aj odsúdených za obzvlášť závažnú trestnú činnosť, ktorú spáchali ako členovia organizovanej, zločineckej alebo teroristickej skupiny.

Navrhované zmeny by platili len pre takých doživotne odsúdených, u ktorých súd už pri vynesení rozsudku nerozhodol, že podmienečné prepustenie spoza mreží nebude nikdy možné.