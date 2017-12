Érsek z Mostu by chcel slovenčinu na maďarských školách ako cudzí jazyk

Slovenčina je na maďarských školách ako špecifický učebný predmet. Žiaci sa tak učia viac jazykov.

29. nov 2013 o 17:14 TASR

BRATISLAVA. Poslanec Národnej rady Arpád Érsek (Most-Híd) žiada ministra školstva Dušana Čaploviča (Smer), aby na maďarských základných školách zabezpečil výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Podľa Érseka by sa tým zlepšila komunikácia maďarských žiakov v slovenskom jazyku.

Pracujú na zmenách

V súčasnosti sa na maďarských školách slovenčina vyučuje podľa štátneho vzdelávacieho programu ako špecifický učebný predmet - druhý jazyk po materinskom jazyku.

Štátny pedagogický ústav momentálne pracuje na zmenách v tomto programe.

"V súčasnosti sa pracuje na revízii štátnych vzdelávacích programov, v rámci ktorej je možné predkladať návrhy na ich skvalitnenie," povedal dnes hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.

Tvrdí, že list od Érseka zatiaľ nedostali.

Netrvá na angličtine

Žiaci majú momentálne povinnú angličtinu od tretieho ročníka na prvom stupni. Na druhom stupni pribúda ďalší cudzí jazyk.

Ministerstvo pod vedením Čaploviča to plánuje zmeniť tak, aby bol od tretieho ročníka povinný jeden cudzí jazyk, pričom by na výber bolo viacero jazykov, nemusela by to byť angličtina.

Druhý cudzí jazyk na druhom stupni by sa vyučoval dobrovoľne.

Čaplovič je ochotný diskutovať aj o tom, aby sa povinný cudzí jazyk posunul až na druhý stupeň.

Poukázal tiež na situáciu práve na národnostne zmiešanom území.

Okrem materinského jazyka majú tieto deti slovenčinu, čo je pre ne cudzí jazyk, od tretieho ročníka dostanú ďalší cudzí jazyk a potom na druhom stupni ešte ďalší.

"Na to treba géniov, aby to v tomto veku zvládli. Niektoré deti, ktoré nemajú vzťah k jazyku, traumatizujeme," domnieva sa minister.