Kňažko: Fico je komunista, takže aj extrémista

Do volieb vstupuje MILAN KŇAŽKO ako jeden z posledných protikandidátov Smeru.

29. nov 2013 o 18:25 Miroslav Kern

Prečo by vás mali voliči voliť?

"Neviem, či to nie je skôr otázka na voličov."

Vy ich máte presvedčiť.

"Bol som v politickom živote dostatočne dlho - trinásť rokov. Zúčastnil som sa na mnohých situáciách, kde sa rozhodovalo často o veľkých zmenách. Zaujal som k nim určité stanovisko. Bez štipky skromnosti hovorím, že to bolo podľa môjho presvedčenia a vedomia a svedomia. V mojom politickom živote nenájdete rozhodnutie, ktoré by smerovalo k nejakým výhodám - ekonomickým ani mocenským. Tak to bolo, keď som sa postavil proti organizovanej zvrhlosti, ktorá sa nazývala socializmus, a bolo to v júni podpisom Několik vět, potom petíciou za oslobodenie politických väzňov a nakoniec som vrátil titul zaslúžilý umelec. Postavil som sa aj proti istým praktikám vnútri VPN a odišiel som z vlády do opozície. Neskôr som odišiel z ďalšej vlády a postavil som sa proti ďalšiemu izmu. Nakoniec som dobrovoľne odišiel z politiky, lebo som si myslel, že veľké veci sú už za nami. Ale vyzerá to tak, že celkom nie."

To je vaša minulosť. Čo však chcete voličom ponúknuť do budúcnosti?

"Opäť sa dostávame do situácie, kde sa niektoré schémy zo smutnej minulosti vracajú. To, že je tu vláda jednej strany, je výsledkom slobodných volieb, ale nezávislé inštitúcie strácajú svoju nezávislosť. Sú personálne prepojené na jednu osobu a zdá sa, že sú ústredným výborom jednej osoby. Myslím, že jedno ohnivko reťaze, ktorá začína sťahovať túto krajinu, treba vymeniť. A mal by to byť možno práve prezident. Mám dosť skúseností na túto funkciu aj príbeh, ktorý ma oprávňuje kandidovať. Je to alternatíva, ktorú neponúka nikto."

Vyhranili ste sa hlavne voči Smeru. Ste opozičný kandidát?

"Som nezávislý kandidát. Myslím si, že prezident nie je koaličný ani opozičný, ale ide o nestranícku a nezávislú funkciu. To, že strany nominovali kandidátov, je v súlade so zákonom, ale nie so zdravým rozumom a ide o konflikt záujmov."

Čo teda chcete voličom ponúknuť?

"Osobné skúsenosti, to, že budem dodržiavať zákony a ústavu, čo nie je také bežné. Ako prezident chcem ponúknuť, že rozhodovať nebudem na základe politických vplyvov, ale na základe toho, čo krajina potrebuje a chcem ponúknuť nezávislosť."

Zakladali ste DU, ktorá sa hlásila skôr k liberálnym než ku konzervatívnym hodnotám. Ste liberál alebo konzervatívec?

"Sú isté konzervatívne hodnoty, ktoré nemôžem neuznávať. Ale pokiaľ ide o pohľad na štruktúru a vývoj spoločnosti, som skôr liberál. Mali by sme vytvoriť pravidlá pre všetkých, aby sa ľudia mohli postarať o seba sami. Štát by mal robiť čo najmenej. Mal by tu byť malý štát a veľké právomoci občana. Ale ľudia musia poznať svoje práva a pochopiť, že je ich povinnosťou chrániť každý deň."

Kto z protikandidátov je vám najbližší? Komu by ste dali najradšej svoj hlas, ak by ste nepostúpili do druhého kola?

"Keby som mohol s nadšením voliť kohokoľvek z jestvujúcich kandidátov, tak nekandidujem. V druhom kole treba dať hlas tomu kandidátovi z prostredia mimo Smeru, kto doň postúpi. V tom vôbec nebudem váhať."

Kto je vám hodnotovo aj ľudsky najvzdialenejší?

"Nebudem sa vyjadrovať k ich hodnotám. Mnohé z nich dokonca ani nepoznám, pretože nemali príležitosť ich prejaviť. Nepovažujem ich však za súperov a protivníkov. Keby som nekandidoval, skôr by som mal tendenciu im pomôcť."

Kto bol doteraz najlepším slovenským premiérom?

"Myslím, že najlepším obdobím bola prvá Dzurindova vláda. Žiaľ, iba tá prvá."

Čo sa stalo s tou druhou? Prečo nie aj tá? Prvá bola zmiešaná - pravo ľavá.

"Chvalabohu. Je dobré, keď je vláda zmiešaná."

Čisto pravicová nie je dobrá pre krajinu?

"Keď bude jasné, čo je na Slovensku pravica a čo ľavica, môžeme sa o tom rozprávať. Ak mám hovoriť o pravici, musel by som uznať, že tu existuje ľavica. Ľavica tu pre mňa v tejto krajine neexistuje. Takzvaná integrovaná ľavica sú komunisti, esenesáci, zvyšky degenerovaného HZDS a ako sme videli posledné zábery z parlamentu, niekoľko opilcov. To je tá integrovaná ľavica? V tejto strane nevidím jediného viditeľného socialistu. Francúzi takýmto socialistom hovoria kaviároví socialisti. Socialista musí žiť tak ako tí, ktorí ho volia a ktorým hovorí, ako sa má žiť. Takého v Smere nevidím."

Ani Fico nie je socialista?

"Na základe hodiniek a na základe domu Bonaparte postaveného vo štvrti rodinných domov absolútne v rozpore s dobrými mravmi a zákonmi? A s dovolenkami súkromnými lietadlami, ktoré platí strana, ale už sa nehovorí, kto platí tú stranu - to je socialista? Ja si to nemyslím."

Aká bola vláda Ivety Radičovej?

"Príliš krátka na to, aby som to mohol zhrnúť. A predovšetkým skončila totálnym zlyhaním jej druhej časti. Schválne nehovorím pravicovej. To, že tu je vláda jednej strany, nie je jej genialita, ale totálne zlyhanie druhej strany."

Čo ste si mysleli, keď tá vláda padla?

"Že je v nej veľa nezrelých ľudí, ktorí si o sebe možno myslia, že sú šikovní politici, ale v každom prípade tam nebolo štátnika, ktorý by to udržal. Udržať vládu mal byť imperatív, za ktorý nesmeli ísť za žiadnu cenu. Žiaľ, nepochopili to.

Kto bol na vine?

"Všetci."

Budete sa uchádzať o podporu Ivety Radičovej pred voľbami?

"Ona sa musí rozhodnúť. Nebudem ju žiadať o podporu. Ale v prípade, že uzná za vhodné podporiť niektorého z nezávislých kandidátov a budem to ja, bude to dobrá podpora."

Takže za ňou nepôjdete?

"Nebudem ju žiadať o podporu. Samozrejme, porozprával by som sa s ňou veľmi rád. Má bohaté skúsenosti - a ako sociologička, kandidátka na prezidenta aj ako predsedníčka vlády a vôbec."

Hovorili ste o svojej minulosti. V roku 1991 ste sa pri rozpade VPN pridali k Mečiarovi. Prečo?

"Situáciu vo VPN som nemohol akceptovať. Ľudia, ktorí nemali ústavnú zodpovednosť, sa snažili rozhodovať o ľuďoch, ktorí ústavnú zodpovednosť mali. Bola to veľmi neštandardná situácia. Neviem, či niekde nastala situácia, v ktorej vedenie strane neprijalo ústavné funkcie, ale ústavné inštitúcie riadilo. To tu bolo za komunizmu. Nechcem to porovnávať, ale situácia tu bola nezdravá a ja som proti tomu vystúpil."

Prečo ste si vybrali Mečiara a jeho skupinu?

"Možno si tá skupina vybrala mňa. Vytvorili sme niečo, čo sme nazvali HZDS. Ale k nikomu som sa nepridával. Najprv si musíme povedať, kto objavil Mečiara a kto z neho spravil ministra vnútra. Ja nie. Zoznámil som sa s ním vo volebnej kampani, keď klesali preferencie VPN. Mnohí mi hovorili, že je to výnimočný človek, niektorí dokonca, že je génius. Veril som tým ľuďom z koordinačného centra VPN. Bol som vtedy v Prahe u Havla. Trvalo mi rok, kým som pochopil, že nemali celkom pravdu a že nie je celkom génius."

Kedy ste zistili, že má nezdravé mocenské sklony?

"Keď sme odišli z vlády. Vo vláde som ho videl raz do týždňa a pôsobil veľmi dobre a profesionálne. Vyjadroval sa veľmi konzistentne. V tom čase to bolo jeho dobré obdobie a nemal som dôvod o niečom pochybovať. Keď sme odišli z vlády a vídal som ho každý deň, zistil som, že sa jeho skutky rozchádzajú s verbálnou časťou jeho prejavu. Že často prijíma samostatné rozhodnutia a inak vidí budúcnosť ako ja. Prvé konflikty sa začali už na jeseň 1992. Potom som to vydržal do volieb a po nich som už verejne vystúpil."

Vnímali vás ako jedného z Mečiarových najbližších spolupracovníkov.

"To bolo krátke obdobie toho začiatku a to ostatné sú mýty. Je mýtus, že som ho ja urobil populárnym - v tom čase bol najpopulárnejším politikom. Nie je pravda, že som z HZDS odišiel ako jeden z prvých. Odišiel som totiž ako prvý so siedmimi poslancami, a to dôrazne, do opozície. Niektorí politológovia dokonca tvrdia, že som privatizoval alebo bol pri privatizácii. Ale ja som odišiel v marci 1993. Na ničom po tom som sa nepodieľal. Určite som urobil viac pre zánik mečiarizmu ako pre jeho vznik. Nespochybniteľne a nepomerne."

Čo bol hlavný dôvod vášho rozchodu?

"Nebol to nikdy demokrat, bol to človek autoritatívny, ktorý nedodržiaval dohody, konal bez toho, aby sme sa dohodli, a ktorý často rozhodoval o veciach spôsobom, s ktorým som sa nemohol stotožniť."

Ľudia vás však stále dávajú do súvislosti s ním. Nechcete sa od toho dištancovať? Ospravedlniť sa?

"Prosím? Dištancoval som sa od toho svojím odchodom. Prvú dieru na tomto titanicu som urobil ja a sedem poslancov. A už vtedy, keď som videl prvé príznaky toho, čo tu potom bolo."

Čo si myslíte o kauze Gorila? Máte pocit, že takto ten štát fungoval? Boli ste vo vláde v rokoch 1998 až 2002. Mali ste pocit, že sa už vtedy takto riešili kšefty?

"O tom, že v tomto štáte existuje korupcia, hádam nemusím nikoho presviedčať. A keď niekto z vysokých ústavných činiteľov povie, že sa s korupciou ešte nestretol, mali by nastúpiť vyšetrovacie orgány, lebo to znamená, že je v tom až po uši. Myslím že, takýchto bytov a finančných skupín bolo viac. Aj stretnutí a že sa to prierezovo ťahá celou politickou scénou. Tieto ekonomické skupiny takto v úvodzovkách spolupracujú s každou vládou."

Uverili ste, že je ten spis pravdivý?

"Myslím, že je to špička ľadovca a je to horšie než len jeden byt."

Kedy sa to začalo?

"Myslím, že už tým rozkrádaním v roku 1994 za Mečiarovej vlády."

Takto to pokračovalo, aj keď ste boli ministrom?

"Na ministerstve kultúry nie."

Boli ste však členom vlády.

"Vo vláde sa to neriešilo."

Mali ste vtedy tušenie, že sa to deje?

"Škandálov bolo dosť v každej vláde."

Čo si myslíte o výsledku župných volieb?

"To, že bol nakoniec zvolený Kotleba, nesvedčí o tom, že je v Banskej Bystrici 70-tisíc extrémistov, ale že je protest proti tomu, jedni obviňovali druhých a druhí obviňovali prvých. A volič si z toho zobral, že majú pravdu obaja. Mal sa riešiť problém. Zabudli na voličov a problém, ktorý mali štandardne riešiť všetky výkonné orgány a ktoré až doteraz nikto nevyriešil. A tak možno prichádzajú na rad radikálnejšie riešenia. Na druhej strane by som to nepreceňoval, lebo Kotleba je extrémista. Slota nebol o nič menší extrémista a bol v koalícii s Mečiarom a Ficom."

Kotleba je však otvorený antisemita.

"Extrémista bol aj Slota. Napriek tomu to trio Fico, Mečiar, Slota nebol zlepenec, ale harmonická koalícia, kde si tieto osobnosti veľmi dobre rozumeli. A myslím, že aj komunizmus je extrémizmus a myslím, že väčšina smerákov sú stále komunisti, že to so vzťahom so sociálnou demokraciou nemá nič spoločné. A dokonca si myslím, že tam stál extrémista proti extrémistovi, až tak ďaleko by som išiel."

Budete Fica aj v debatách oslovovať "vy extrémista"?

"Nebudem sa hádať s Ficom. Budem navrhovať nejaké riešenia a opatrenia a budem sa snažiť presvedčiť ľudí, že sa veci dajú zmeniť. Netreba strácať nádej a vieru, že treba o demokraciu bojovať a že november nebol stratený deň a že november bol. Všimli si to prakticky všetci okrem tejto významnej osobnosti. Ťažko uveriť, že pád Berlínskeho múra nezačul, no dobre. Diskusii s Ficom sa nebudem vyhýbať, dokonca sa na ňu svojím spôsobom teším."

Ak vás zvolia, čo urobíte, ak Ústavný súd rozhodne, že Gašparovič porušil práva Čentéša?

"Budem konať podľa zákona a ústavy. Nijako inak nemôžem konať."

Pokúsite sa zvrátiť jeho rozhodnutia a odstrániť Čižnára z funkcie?

"Počkám si na rozhodnutie Ústavného súdu. Budem konať tak, ako rozhodne."

Živí vás momentálne len herectvo alebo máte aj nejaké podnikateľské aktivity?

"Treba pracovať, kým človek žije a treba žiť naplno. Pracujem ako herec v divadle a sem-tam niečo natočím. Mám aj dôchodok a značné úspory, pretože v istom období v živote som mal nadštandardné príjmy."

Koľko peňazí dáte na kampaň z vlastného?

"Neviem to presne. Ale bude to nepochybne jedna z najlacnejších prezidentských kampaní, aké kedy boli."

Kto vám zaplatí zvyšok?

"Zvyšok peňazí bude dobrovoľná zbierka a ja neviem, ako dopadne."

Máte vyhliadnutého väčšieho sponzora?

"Nemám a ani nechcem. Nechcem byť závislý od nikoho.""

Budete sa uchádzať o podporu Novy a SDKÚ?

"Nebudem sa uchádzať. Ak niektorá zo strán v priebehu kampane zváži, že hodnoty, ktoré prezentuje ten či onen kandidát, sú hodnotami aj tej strany a podporí nezávislého kandidáta, tak takej podpore sa netreba brániť."

Hovoríte, že nechcete byť závislý od veľkých sponzorov. Vaše meno sa spájalo s Ivanom Kmotríkom, keďže ste boli riaditeľom TV Joj, ktorú vlastnil. Aké s ním máte vzťahy?

"Vidím ho tak raz za pol roka alebo za rok. Nestretávame sa pravidelne. Vzťahy zostali korektné, lebo pravidlá, na ktorých sme sa dohodli na začiatku, teda moje právo veta v programe a v personálnych otázkach, bolo dodržané. A keď sa už chýlilo k predaju, odišiel som. Vzťahy zostali korektné - nič menej a nič viac."

Zasahoval vám do spravodajstva?

"Nie. Ani raz. To bolo jedno z pravidiel. O tom som rozhodoval ja a ja som mal dohodu so šéfom spravodajstva, že má voľnú ruku a ani ja to robiť nebudem, pokiaľ by nevybočilo smerom, že je politicky nevyvážené, alebo by porušovalo etiku. To sa však nestalo."

Ešte vlani ste vystupovali v reklame na jeho golfový rezort v Skalici. To je náhoda?

"To ma oslovil, ale ja nerobím reklamy, nerobil som reklamy a nebudem robiť reklamy. Na ktorékoľvek golfové ihrisko urobím reklamu, pretože to považujem za zhodnotenie tejto krajiny a regiónu. V Česku boli pred rokom 1989 tri golfové ihriská, teraz ich je vyše sto. Na Slovensku ich je možno desať-dvanásť, takže opäť zaostávame. Už pred pätnástimi rokmi som na vláde povedal, že na Slovensku bude vtedy dobre, keď golf bude ľudovým športom tak ako v Kanade, v Austrálii, v Rakúsku. Urobil som to rád a spropagujem ktorékoľvek golfové ihrisko."

Keď vám povie Soták, tak aj jemu spropagujete Tále?

"To som už aj urobil, keď tam boli majstrovstvá. Nie sám, ale aj s kolegami. Zadarmo sme išli na bilbordy. O pracie prášky alebo poisťovne nemám záujem, ale golfové ihrisko podporím rád."