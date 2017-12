Kotleba vyhral aj v obciach, ktoré vypálili nacisti. Česko nechápe

Historik z pamätníka v českej obci Lidice, ktorú za vojny vyvraždili, hovorí, že tam by neuspel.

29. nov 2013 o 21:02 Daniel Vražda

BANSKÁ BYSTRICA. „V Lidiciach by ľudia nevolili pravicového extrémistu,“ reagoval na víťazstvo Mariana Kotlebu v župných voľbách Jaroslav Tauber, zástupca riaditeľa Pamätníka Lidice.

Obec Lidice vypálili a vyvraždili nacisti po atentáte na protektora Čiech a Moravy Reinharda Heydricha. Zahynulo 340 mužov, žien a detí.

Kotleba v Banskobystrickom kraji vyhral aj v obciach Ostrý Grúň a Kľak, ktoré nacisti počas povstania vyvraždili a vypálili. Zahynulo tam 146 ľudí.

V Kľaku zvíťazil Kotleba iba tesne, v Ostrom Grúni výrazne. Získal tam 63 percent, teda 77 hlasov.

Tauber bol v Banskej Bystrici na medzinárodnej konferencii o múzejníctve. „Paradoxne v povstaleckom protifašistickom kraji sa dostal do vedenia človek s opačnými vlastnosťami. Je to situácia na zamyslenie,“ hovorí.

„Kolegovia z Lidíc sa pýtajú, ako je to možné. Chodia sem každoročne na oslavy SNP a vidia záujem vyše desaťtisíc ľudí, ktorých nezvážajú autobusy, ale prichádzajú dobrovoľne. Nevedia to pochopiť,“ hovorí zasa riaditeľ hostiteľského múzea Stanislav Mičev.

„Nerozumiem tomu. V Čiernom Balogu bolo 650 mužov v povstaní. Kotleba tam získal v druhom kole 80 percent,“ čuduje sa.

Pýtajú sa aj zo zahraničia

Riaditeľ banskobystrického múzea Mičev odpovedá aj na čoraz viac otázok zahraničných médií.

„Euronews poslal štáb z Maďarska. Povedal som im, že majú svoj Jobbik, ale my sme už na tom podobne. So znepokojením sledujú, že už aj tu na Slovensku, kde to až tak neočakávali, sa krajná pravica ukotvila, aj keď zatiaľ len cez funkciu župana,“ hovorí Mičev.

Česi sa pýtali najmä na možný vplyv výsledkov župných volieb. Mičev vidí súvislosť aj s českými voľbami hajtmanov, čo je obdoba našich županov.

Doteraz ich volilo zastupiteľstvo, ale časť politikov, ktorí sa chystajú do novej vlády, navrhuje priamu voľbu, ako je to na Slovensku.

Pribrzdila ich už priama voľba prezidenta, v ktorej vyhral Miloš Zeman. Mičev hovorí, že ich debatu môže ovplyvniť aj výsledok našich volieb.

„Priama voľba môže byť ohrozením, že sa hajtmanom môže stať hocijaký extrémista. Bude to rezonovať viac, ako keby situácia nebola na Slovensku taká,“ vraví Mičev.

Mobilizačné oslavy

Múzeum SNP si pripomenie 16. decembra 70. výročie Vianočnej dohody. Prednášať bude historik Ivan Kamenec, bez nároku na honorár príde aj spevák Robo Grigorov.

Mičev chce osloviť aj ďalších umelcov a významné osobnosti z celého Slovenska, aby prišli a deklarovali, že toto nie je dobrá cesta.

„Odsudzovať voličov nemá význam, treba im povedať, že to nebola dobrá voľba,“ dodal.

Kotlebu volajú do Česka

Česká extrémna pravica je naopak s výsledkami slovenských volieb spokojná.

Predseda Dělnickej strany Tomáš Vandas, známy vyhláseniami typu „chceme krajinu čistú, bielu, bez parazitov a inej verbeže“, gratuloval telefonicky Kotlebovi k víťazstvu a pozval ho na návštevu Česka.

Kotleba sa posťažoval Vandasovi, že staré zastupiteľstvo sa snaží oddialiť jeho nástup do funkcie, aby zamaskovalo stopy zvláštneho financovania a štátnych zákaziek.

Cestu do Česka sľúbil v najbližších mesiacoch.