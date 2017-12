Kaliňák by chcel pri katastrofách tisícky hasičov

Minister vnútra chce, aby zhruba 30-tisíc dobrovoľných hasičov bolo schopných operatívne reagovať.

30. nov 2013 o 11:00 TASR

BRATISLAVA. Na miestach prípadných katastrof by mohli zasahovať aj tisícky hasičov. Minister vnútra by to chcel dosiahnuť pomocou projektu dobrovoľného hasičstva, ktorý mieni zaviesť.

"Keď si predstavíme povodne v roku 2010, v prípade fungovania systému, ktorý máme záujem zaviesť, by sme boli schopní v jednej chvíli doručiť na miesta nešťastí viac ako dve až tritisíc hasičov, čo samozrejme z kapacity profesionálneho hasičského zboru nie je možné," povedal na štvrtkovej hodine otázok v parlamente Kaliňák.

Tento projekt by mal podľa neho zahŕňať približne 30-tisíc dobrovoľných hasičov, ktorí by vedeli byť veľmi aktívni, pružní a schopní rýchlej odpovede na ohrozenie Slovenska.

"Je nevyhnutné, aby sme v najbližšom období spustili tento projekt. Aby bolo Slovensko odolnejšie, aby zvýšilo svoju intervenčnú kapacitu vo vzťahu ku klimatickým zmenám, ktoré ho v najbližšom období čakajú," poznamenal minister.