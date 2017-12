Procházka by ako prezident nešiel najprv do Česka, ale do Poľska

V diskusii sa stretli kandidáti na prezidenta Radoslav Procházka a Milan Kňažko. Čakajú na súpera zo Smeru.

1. dec 2013 o 12:49 TASR

BRATISLAVA. Ak by sa stal prezidentom Radoslav Procházka, jeho prvá zahraničná cesta by neviedla do Prahy, ale do Varšavy.

"Moje prvé kroky by smerovali do Poľska s tým, že po ceste naspäť by som sa zastavil v Prahe," vyhlásil Procházka v relácii TA3 V Politike, no dôvod porušenia zvyklosti už nedodal.

"Netreba porušiť tradíciu, niet bližšej krajiny, ako je Česká republika," reagoval stručne Milan Kňažko.

Procházka by chcel chodiť na vládu

"Kandidujem preto, aby som úrad prezidenta použil ako nástroj," povedal ďalej Procházka, podľa ktorého prezident môže aktívne prispieť k tomu, aby sa štát vymanil "spod kliatby neporiadku a nespravodlivosti".

"Nie je čas na to, aby prezident nariekal nad tým, čo všetku tu nefunguje. Potrebujeme prezidenta na to, aby s tým niečo konkrétne urobil," tvrdí Procházka.

Dodal, že ako prezident by sa raz za čas zúčastňoval na zasadnutiach vlády a raz za pol roka o svojich zisteniach informoval občanov.

"Rád by som použil článok ústavy na aktívnu kontrolu toho, ako vláda plní programové vyhlásenie," povedal Procházka.

Kňažko sa vymedzuje proti Smeru

"Na prvý pohľad je všetko v poriadku, máme voľby, nezávislé inštitúcie. Ale tie sú prepojené na jednu stranu. Demokracia potrebuje konštruktívny dialóg," vyhlásil Kňažko, ktorý by chcel ako prezident narušiť hegemóniu Smeru.

Na otázku, či chce byť ako bývalý člen SDKÚ prezidentom voličov pravice však odpovedal, že prezident má byť nestranícky a má zastupovať všetkých občanov.

"Považujem za čudné, keď politická strana nominuje zo svojich radov nestraníckeho prezidenta," povedal.

"Nemyslím si, že je potrebné zásadne rozširovať právomoci prezidenta, možno by sa dalo uvažovať o zákonodarnej iniciatíve," odpovedal na otázku, či by podporil posilnenie prezidentskej moci.