Kotleba nevylúčil, že postaví prezidentského kandidáta

Ak Marianovi Kotlebovi nebudú na ním žiadané zmeny stačiť právomoci župana, chce sa pokúsiť aj o vyššiu politiku.

1. dec 2013 o 14:59 TASR

BRATISLAVA. Nový banskobystrický župan Marián Kotleba a líder Ľudovej strany Naše Slovensko nevylučuje, že do budúcoročných prezidentských volieb postaví vlastného kandidáta.

"Možnosť je, je to taká otázka... Neviem ešte teraz zodpovedne odpovedať, do konca roka k tomu budeme mať stretnutie," povedal v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

Rovnako nevylúčil, že z postu predsedu kraja sa pokúsi ísť do vyššej politiky. Tvrdí však, že mu nejde o funkcie.

"Moje politické ambície sú o zmene systému v tomto štáte tak, aby slušní ľudia cítili, že štát je tu pre nich. Keď sa to bude dať urobiť z pozície predsedu kraja, že budeme vedieť vplývať na premiéra, na vládu, aby tieto veci zmenili tak, aby ľudia neodchádzali do zahraničia, tak potom mi stačí byť predsedom kraja. Ak to nebudem vedieť urobiť ako predseda kraja, budeme musieť ísť ďalej," vyhlásil.