Trnka môže skončiť ako prokurátor okamžite

Navrhovateľ Šimko: Vzťah Trnka – Kočner mi nik nehlásil

Kolegovia si mysleli, že Dobroslav Trnka sa „zlomil“ na kauze Majský.

BRATISLAVA. Za generálneho prokurátora navrhol Dobroslava Trnku prvýkrát v roku 2003 poslanec Ivan Šimko.

„Podľa mojich informácií a stále si myslím, že to tak aj bolo, nepatril k žiadnej, ani politickej, ani ekonomickej skupine,“ hovorí dnes.

V tom čase bolo krátko po kauze skupinka a predseda vlády Mikuláš Dzurinda odvolal Šimka z funkcie ministra obrany. Trnka bol hlavným vojenským prokurátorom a so Šimkom ako ministrom sa pravidelne stretával.

„Zdal sa mi odvážny, pokiaľ išlo o zápas s problémami, ktoré Slovensko malo. Získal som pre to podporu v parlamente a súhlasil aj prezident Schuster,“ hovorí Šimko. Za Trnku hlasovala aj vtedajšia opozícia zo Smeru.

Minister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru, ktorý bol v tom čase šéfom výboru pre obranu a bezpečnosť, hovorí, že Trnka bol ako vojenský prokurátor, vyšetroval odpočúvanie denníka SME a „vyžarovalo z neho odhodlanie“. Aj preto ho podporili.

Menil sa postupne

Trnkovi kolegovia prokurátori hovoria, že na začiatku pôsobil ako nepopísaný list. Aj viacerí jeho dnešní kritici ho vnímali pozitívne, nemal žiadnu kauzu.

„Zlomilo sa to na Majskom,“ hovorí jeden z nich. Trnka napriek súdom prepustil podnikateľa Jozefa Majského z väzby len krátko predtým, ako by kauza prešla na novovzniknutú Špeciálnu prokuratúru a už by na ňu nemal dosah.

„Viem, čo sa o mne rozpráva, koľko som dostal za Majského... ale môžu sa prezrieť moje bankové kontá, prejsť životný štýl. Som značne nenáročný človek,“ povedal Trnka v roku 2005 pre Domino Fórum.

„Mne sa prvé roky zdalo, že statočne bojuje s mafiou, až potom začalo politikárčenie,“ hovorí Šimko, podľa ktorého sa politické tlaky najviac ukázali v kauze Hedvigy Malinovej, ktorú prokuratúra pod Trnkovým vedením obvinila z krivej výpovede.

„Rozumiem tomu, že chcel byť znovu zvolený, ale vnútorne som to nevnímal ako správne,“ hovorí Šimko.

Stíhanie Malinovej vyhovovalo Robertovi Ficovi aj Kaliňákovi, ktorí ju verejne označili za klamárku. Fico navrhol v roku 2011 znovu zvoliť Trnku za generálneho prokurátora.

Začal si dovoľovať

„Rada by som sa dožila toho, že Generálna prokuratúra dorieši kauzy, ktoré dlhodobo traumatizujú spoločnosť, spochybňujú dôveru v náš právny systém a spravodlivosť. Na to sú potrebné nielen personálne zmeny, ale najmä zmena zákona o Generálnej prokuratúre,“ komentovala Trnkov trest bývalá premiérka Iveta Radičová.

Ako premiérka hrozila, že ak Trnku opäť zvolia do funkcie, skončí. Napokon neprešiel o jeden hlas.

Vo svojej knihe Radičová potom opísala, ako za ňou Trnka prišiel na Úrad vlády s papiermi, ktoré sa týkali financovania SDKÚ aj jej partnera Mariána Balázsa a hovoril, že jeho nástupca si to nájde na stole.

Niečo podobné urobil aj v poslaneckom klube SDKÚ. „Niektoré veci formuloval spôsobom, ktorý vo mne vzbudil otázku: čo si to dovoľuje?“ spomínala v apríli šéfka klubu Lucia Žitňanská.

Trnka skončil pre kauzu, v ktorej pomohol kamarátovi z mafiánskych zoznamov Mariánovi Kočnerovi.

„Nevedel som vtedy, že je kamarát s Kočnerom,“ hovorí Šimko. Niekto podľa neho odolá pokušeniu a tlaku, ktoré funkcia prináša, niekto nie.