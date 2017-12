Érsek z Mosta kritizuje návrh na spravovanie štátneho majetku olympionikmi

Návrh Smeru podľa poslanca Mosta nespresňuje, ako môže olympijský výbor spravovať majetok štátu.

2. dec 2013





BRATISLAVA. Návrh novely zákona o Slovenskom olympijskom výbore nie je podľa poslanca Arpáda Érséka (Most) dobrý.

Novelu zákona, o ktorej bude parlament rokovať v decembri, pripravila štvorica poslancov Smeru. Tí navrhujú, aby výbor mohol spravovať majetok štátu.

Vraj sa hovorí sa o pozemkoch

Érsek upozorňuje, že novela nešpecifikuje, o aký majetok ide a na čo má slúžiť.

„Návrh nekonkretizuje, či tento majetok má slúžiť športovcom, alebo staviame kancelárske a reprezentačné priestory pre Slovenský olympijský výbor,“ povedal.

Podľa Érseka sa hovorí, že má ísť o budovu a pozemky v okolí Iuventy.

Poslanca zaujíma, že ak dostane výbor priestory, čo tam bude možné postaviť a za aké peniaze.

„To bude stáť obrovské finančné prostriedky. Štát sa môže zbaviť prebytočnej budovy predajom a z tých peňazí by mohol ponúknuť olympijský výbor možnosť ho podporiť, aby si postavil priestory,“ uviedol.

Zároveň upozornil, že výbor má v Bratislave budovu. Ale ani jej predaj podľa neho nebude stačiť na vybudovanie nových priestorov.

Chýba mu podpora športovcov

Érseka tiež zaujíma, akým spôsobom sa bude môcť Slovenský olympijský výbor podieľať na financovaní športovcov.

„Slovenský olympijský výbor má pomáhať pri zabezpečení športovcov, ktorí sa pripravujú na olympijské hry,“ povedal s tým, že peniaze môže získať z používania olympijského loga, alebo ako zástupca svetového olympijského hnutia.

„Tieto peniaze by mal vracať do športu športovcom, ktorí majú šancu získať olympijskú medailu, a nie ich investovať do nehnuteľností,“ dodal.

Vlastníkom by zostal štát

Slovensko podporuje činnosť výboru dotáciami zo štátneho rozpočtu.

Efektívnym spôsobom podpory činnosti Slovenského olympijského výboru bez potreby zvýšenia výdavkov štátneho rozpočtu je podľa poslancov za Smer umožniť výboru spravovať majetok štátu.

Týmto spôsobom sa podľa nich vytvoria lepšie materiálne podmienky pre činnosť výboru a olympijskej reprezentácie a súčasne štát nebude vynakladať finančné prostriedky na udržiavanie majetku štátu, ktorý je nevyužívaný alebo využívaný iba čiastočne.

Inštitút správy majetku štátu znamená, že vlastníkom zostáva štát, pričom však správca majetku má oprávnenia i povinnosti z hľadiska obsahu tohto inštitútu prakticky na úrovni vlastníka.