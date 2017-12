Traja muži z bankomatovej mafie zostávajú vo väzbe

Dvaja obžalovaní sú pre chybu sudcu na slobode, trom prepustenie okresný súd zamietol.

2. dec 2013

BRATISLAVA. Traja obžalovaní v kauze bankomatovej mafie ostávajú naďalej vo väzbe. V pondelok o tom rozhodol Okresný súd Bratislava I.

Pojednávanie odročili na 5. decembra.

"Proti rozhodnutiu podali sťažnosti všetci traja obžalovaní, po doručení bude o nich rozhodovať Krajský súd v Bratislave," povedal hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

Odročený proces s piatimi obžalovanými v pondelok pokračoval čítaním ďalších obžalôb.

Naposledy v októbri pojednávanie museli odročiť, pretože sa nedostavila ani jedna z troch predvolaných svedkýň.

V prípade je vrátane hlavného obžalovaného Jána G. obžalovaných dovedna päť osôb. Dve z nich sa dostali začiatkom novembra na slobodu, pretože sudca nestihol poslať papiere svojim kolegom z bratislavského Krajského súdu, ktorý sídli v tej istej budove.

Gang mal vylúpiť či poškodiť deväť bankomatov.

Pätica vinia v prvom bode obžaloby z pokračovacieho trestného činu krádeže sčasti dokonaného, sčasti v štádiu pokusu v jednočinnom súbehu s pokračovacím zločinom poškodzovania cudzej veci.

V bode dva obžaloby sa zase obžalovaný Ján G. mal dopustiť prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v jednočinnom súbehu so zločinom nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

