Zväzky homosexuálov prirovnáva cirkev k rakovine

Začalo sa to v Dánsku v roku 1989, dnes môžu páry rovnakého pohlavia uzavrieť zväzok v 16 krajinách Únie.

U nás prevládajú obavy.

BRATISLAVA. Stúpenci kultúry smrti chcú na roveň manželstva presadiť aj spoločenstvo dvoch mužov či dvoch žien, hrozili cez víkend v pastierskom liste slovenskí biskupi.

„Predstavitelia mnohých krajín týmto aktérom kultúry smrti z nepochopiteľných dôvodov ponižujúco podliezajú cez zákonodarstvo,“ čítali kňazi z listu v kostoloch po celej krajine.

Prvé nebezpečenstvá vidia už aj u nás.

O potrebe prijať legislatívu, ktorá by riešila vzťahy ľudí rovnakého pohlavia, sa píše v pripravovanej vládnej stratégii ľudských práv, ktorá sa stretla s odporom konzervatívnejšej časti spoločnosti.

Tradícia pôrodnosť nedrží

Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik tvrdí, že snahy o legalizáciu homosexuálnych zväzkov ohrozujú tradičnú rodinu.

„Ak spoločnosť rezignuje z toho, čo je pre ňu a pre jej budúcnosť výhodné, nastáva rozklad. Ak sa nakazí jedna bunka, rakovina sa šíri radikálne ďalej,“ vraví.

Sociologička Inštitútu pre výskum práce a rodiny Sylvia Porubänová oponuje, že v krajinách s legálnymi zväzkami homosexuálov sa dobre darí aj tradičným rodinám.

Z desiatky krajín s najvyššou pôrodnosťou v Európskej únii až deväť uznáva registrované partnerstvá či manželstvá homosexuálnych párov.

Uzatvárať ich môžu až v 16 krajinách Európskej únie vrátane katolíckeho Írska či Španielska.

Konzervatívne Taliansko či Poľsko patria naopak ku krajinám, kde na jednu ženu pripadá najmenej detí.

„V krajinách, kde sú politiky nastavené liberálnejšie k neheterosexuálnym menšinám, sú zväčša aj veľmi priateľské politiky k zosúlaďovaniu pracovného a rodinného života a skorému návratu žien do práce po materskej dovolenke,“ hovorí sociologička.

„Práve v týchto krajinách majú ľudia ochotu mať viac detí a mať ich za sebou.“

Obavy o deti

Kováčik si myslí, že na podobné závery je priskoro. „Potrebný je pohľad na desať až pätnásť rokov dopredu, nie zo dňa na deň,“ mieni.

Za riziko považuje najmä to, že v mnohých krajinách po legalizácii registrovaných partnerstiev otvorili aj otázku adopcií detí homosexuálnymi pármi.

Porubänová upozorňuje, že bez ohľadu na to, či to umožňuje legislatíva, v každej krajine žije množstvo ľudí rovnakého pohlavia spolu už dlhé roky a časť z nich vychováva aj deti.

Takéto páry sú aj u nás, vlani to, že s partnerkou vychováva dieťa, zverejnila napríklad bývalá poslankyňa Smeru Edita Angyalová.

„Neexistuje žiadny preukázaný vplyv na to, že by to ohrozovalo tradičnú rodinu,“ mieni Porubänová.

Výskumy len z exportu

Poslanec OĽaNO, evanjelizátor Branislav Škripek nesúhlasí.

„Ak by sme pripustili, že budeme deťom vysvetľovať, že je úplne jedno, s kým žijú, či s mužom, alebo so ženou, a nech si vyberú, aký typ rodiny chcú, tak ich to môže deformovať,“ myslí si.

„To sa ešte len musí preukázať výskumami, či deti vychovávané v nie tradičných rodinách sú tak dobre vychovávané, ako sme na to zvyknutí po stáročia,“ tvrdí.

V zahraničí takéto výskumy robia už 25 rokov. V októbri o nich prišla prednášať do Slovenskej akadémie vied psychologička Henny Bos z Amsterdamskej univerzity, ktorá sleduje vývoj sto detí v gejských a lesbických rodinách už od roku 2000.

„Nezistili sme žiadne rozdiely v kvalite ich psychologického dozrievania v porovnaní s deťmi v heterosexuálnych rodinách, naopak, tieto deti vykazujú menšiu mieru sociálnej agresivity,“ tvrdí.

Problémy, s ktorými deti musia bojovať, vyplývajú podľa nej najmä z reakcií ich vrstovníkov. „Neprekvapuje, že deti, ktoré sa stretli v škole s nepriateľskou reakciou, majú aj vyššiu mieru problematického správania,“ povedala.

Na Slovensku podobné výskumy chýbajú.