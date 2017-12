Východniari by vstup Ukrajiny do Únie skôr uvítali

Život v prihraničných oblastiach Slovenska by členstvo Ukrajiny v Európskej únii uľahčilo.

2. dec 2013 o 20:56 Mikuláš Jesenský

KOŠICE, PREŠOV. Vo Vyšnom Nemeckom je náš najčulejší hraničný priechod s Ukrajinou.

Aj jeho necelých tristo obyvateľov pozorne sleduje dianie u susedov. „Držíme im palce,“ hovorí starosta Jozef Danko.

Vstup Ukrajiny do Únie by podľa neho vyriešil množstvo problémov. „Otvorili by sa hranice, konečne by sme sa mohli navštevovať tak ako predtým.“

Danko tvrdí, že prísne pravidlá obmedzujú občanov na oboch stranách hranice.

„Mám tam príbuzných a známych, ktorí majú problém dostať sa k nám. Naši ľudia by radšej odskočili na nákup do kilometer vzdialeného Užhorodu ako merať dvanásť kilometrov do Sobraniec.“

Starosta nemá obavy, že by po otvorení hraníc Ukrajinci zaplavili Slovensko. „Nežije sa tam ľahko. Ale nemyslím si, že by nám také niečo hrozilo.“

Najskôr nech sa pripravia

Protesty s napätím sleduje aj prešovský humorista Fedor Vico, ktorý sa hlási k Rusínom. „Nemyslím si, že Ukrajina je na členstvo v Únii pripravená. Mala by najskôr splniť jasné podmienky. Jednou z nich by mali byť práva menšín, veď dodnes neuznala Rusínov ako menšinu.“

Vico sa obáva, že napätie na Ukrajine môže prerásť do krvavého konfliktu. „Rusi sa jej len tak ľahko nevzdajú. Je dosť možné, že nakoniec sa celá krajina rozdelí minimálne na dve časti.“

Podľa Vica je neprípustné, aby Únia podmieňovala vstup Ukrajiny vydaním expremiérky Julie Tymošenkovej. „Neviem, či je vinná, alebo nie. Keby žiadali spravodlivý proces, nepovedal by som ani slovo. Je to obchod.“

Miešať sa?

„Jednoznačne podporujeme tú časť obyvateľov Ukrajiny, ktorí sa snažia o pričlenenie k Únii,“ vraví novinárka Silvia Lysinová, šéfka časopisu Holos Rusina.

„Nemienime sa miešať do vnútorných záležitostí Ukrajiny. Nebudeme teda situáciu komentovať,“ vraví zas podpredseda Ústrednej rady Zväzu Rusínov – Ukrajincov na Slovensku Pavol Bogdan.

