Ak Trnka príde o funkciu prokurátora, nemôže byť ani advokátom

Bývalý generálny prokurátor hovoril, že uvažuje o advokácii. Ak by prišiel o funkciu, nebolo by to možné.

2. dec 2013 o 21:00 Monika Tódová

Kde Dobroslav Trnka skončí?(Zdroj: SME – TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Písmo: A - | A + 38 0 BRATISLAVA. Ak by krajský súd potvrdil trest pre Dobroslava Trnku, ktorého disciplinárna komisia zbavila funkcie prokurátora, nemohol by byť ani advokátom. Trnka po rozhodnutí komisie pre Hospodárske noviny na otázku o svojej budúcnosti povedal, že tak ďaleko ešte nepremýšľal. „Do sudcovského stavu to určite nebude. Možno advokácia," hovoril o svojej budúcnosti. „Neviem, vôbec som sa tým nezaoberal. Stále som presvedčený, že som nič nespáchal a súd to vyriekne a budem môcť zostať na prokuratúre. Ak nie, budem musieť, samozrejme, odísť." Trnka inú prácu nerobil Zákon o advokácii však zakazuje zapísať do zoznamu advokátov bývalého prokurátora, ktorého disciplinárna komisia zbavila funkcie. Platí to aj pre sudcov, exekútorov alebo notárov. Trnka na otázky SME, či o tom vedel, neodpovedal. Inú prácu ako prokurátorskú doteraz nerobil. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár čaká na písomné vyhotovenie rozhodnutia komisie, potom sa rozhodne, či Trnku až do rozhodnutia súdu dočasne pozbaví funkcie, ako mu to umožňuje zákon. Trest za Glance House Disciplinárna komisia dala Trnkovi najprísnejší trest pre kauzu Glance House. Trnka listom umožnil prevod bytovky na ľudí blízkych jeho kamarátovi, podnikateľovi Mariánovi Kočnerovi, hoci to špeciálna prokuratúra zakázala.