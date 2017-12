Jahnátek vystrašil hubárov obmedzením vstupu do lesa

Minister sa pustil do poslancov za to, že chcú obmedziť hubárov. Umožnil by to pritom už jeho návrh.

2. dec 2013 o 21:29 Matej Dugovič

BRATISLAVA. Je to buzerácia ľudí, minister ju prijal s nevôľou, komentovalo ministerstvo pôdohospodárstva návrhy poslancov na nové pravidlá pre hubárov. Poslanci pritom len dopĺňali znenie, ktoré prišlo z ministerstva pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka (Smer). Mohol by sa stopnúť predaj „Organizovať alebo vykonávať aktivity za účelom dosiahnutia zisku na lesných pozemkoch možno len so súhlasom vlastníka alebo správcu," píše sa v návrhu ministerstva. Už to by mohlo znamenať, že by nemohol huby či iné plody zbierať nikto, kto ich chce potom predávať. Poslanci v pôdohospodárskom výbore pridali vetu: „Za aktivity za účelom zisku sa nepovažuje sporadický zber húb a lesných plodov pre vlastnú spotrebu návštevníka lesa." Poslanec Smeru a člen výboru Tibor Lebocký (Smer) to vysvetľuje tak, že pôvodná novela bola nešťastná. Vysvetľuje si ju tak, že majiteľ lesa by mohol hubárov obviniť, že porušili zákon. Jahnátek: Je to buzerácia Minister Jahnátek zmenu poslancov označil za „buzeráciu ľudí". „Hubárov obmedzovať nebudeme, vstup do lesov bude voľný," vraví aj hovorca ministerstva Peter Hajnala. Minister podľa neho očakáva, že poslanci doplnenú časť neprijmú. Lebocký hovorí, že chcú hubárov chrániť, a nie im zakazovať hubárčiť. Obmedziť chcú zber húb, ktoré potom napríklad predávajú pri ceste. Odborník na huby Juraj Humeňanský hovorí, že v zahraničí obmedzili zber húb napríklad na párne a nepárne dni. „Čím viac sa ich vyzberá, tým menej ich vyrastie ďalší rok." Na obmedzení hubárčenia nevidí nič zlé, napríklad na plný hubársky košík.