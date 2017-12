SNS, SaS a SMK sú na hranici, ukazuje prieskum Polisu

Smer by v novembri volilo štyridsať percent opýtaných. Najsilnejšou opozičnou stranou je KDH.

3. dec 2013 o 11:15 SITA

Smer by v novembri volilo štyridsať percent opýtaných. Najsilnejšou opozičnou stranou je KDH.



BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali koncom novembra, víťazom by sa stala strana Smer so ziskom 40 percent hlasov.

Druhé miesto by patrilo KDH s podporou 10 percent nasledované hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, ktoré by podporilo 9 percent voličov.

V národnej rade by sedeli aj poslanci strán Most-Híd (8 percent), SDKÚ (7 percent) a so ziskom nad 5 percent by sa do parlamentu vrátila Slovenská národná strana.

Nova nemá ani štyri percentá

Vyplýva to z telefonického prieskumu, ktorý urobila agentúra Polis Slovakia pre agentúru SITA urobila tesne po druhom kole župných volieb v dňoch 24. až 28. novembra na vzorke 1 202 respondentov starších ako 18 rokov.

Respondentov sa opýtali: Keby sa parlamentné voľby konali tento víkend, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?

Pod hranicou zvoliteľnosti by podľa prieskumu zostali strana Sloboda a Solidarita a Strana maďarskej komunity, ktoré by volilo menej ako 5 percent respondentov.

Menej ako štvorpercentná podpora by nestačila na účasť v parlamente ani hnutiu Nová väčšina - Dohoda a Ľudovej strane - Naše Slovensko. Ta si polepšila, v septembri by ju volili dve percentá opýtaných.