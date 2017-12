Vyšetrovanie Gorily zamrzlo, na obvinenia nie sú dôkazy

Podľa Roberta Kaliňáka sa na jeseň začali tri nové stíhania. O informácie žiadali Cyprus, Anglicko a Rakúsko.

BRATISLAVA. Vyšetrovaním kauzy Gorila sa doteraz nepodarilo zadovážiť dôkazy, na základe ktorých by bolo možné obviniť konkrétneho človeka.

Píše sa to v tretej správe o aktuálnom stave vyšetrovania, ktorú v parlamente čítal minister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru.

Poslanci ju osemdesiatimi hlasmi odobrili, ďalšiu si už však nevypýtali. O kauze Gorila sa tak zrejme v pléne hovorilo na dlhší čas naposledy.

Podľa Kaliňáka sa na jeseň začali tri nové trestné stíhania vo veci a Slovensko o informácie požiadalo Cyprus, Anglicko a Rakúsko.

Pripravované sú tri ďalšie dožiadania o právnu pomoc pre USA, Anglicko a Česko a boli vypočuté desiatky nových svedkov.

"Medzičasom došlo aj k zastaveniu troch častí stíhaní, ostatné pokračujú. Stíhanie je veľmi komplikované, našou úlohou je nezasahovať do vyšetrovacieho tímu, aby mohol nezávisle vyšetrovať tieto veci," povedal minister.

Podľa správy pre nie je možné pre zložitosť prípadu určiť termín ukončenia vyšetrovania.

Vydieranie nepotvrdili

Šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Marek Gajdoš ešte v októbri Hospodárskym novinám potvrdil, že pri privatizácii bratislavského letiska, ktorú opisuje spis Gorila, sa nevydieralo a na exministra dopravy Pavla Prokopoviča nebol vyvíjaný žiadny nátlak.

Trestné stíhanie vo veci vydierania v súvislosti s privatizáciou letiska začala Národná kriminálna agentúra začiatkom tohto roka.

"Dňa 24. septembra 2013 vyšetrovateľ rozhodol o zastavení trestného stíhania v zmysle Trestného poriadku, pretože je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý je vedené trestné stíhanie. Išlo o vydieranie člena vlády v súvislosti s privatizáciou bratislavského letiska," uviedol pre HN Gajdoš.

V dokumente Gorila zverejnenom na internete sa uvádza, že na Prokopoviča, ktorý bol v roku 2005 ministrom dopravy, vyvíjala nátlak jedna z finančných skupín, ktoré sa uchádzali o privatizáciu bratislavského letiska.

Autentickosť dokumentu Gorila zverejnenom na internete sa však doteraz nepodarilo dokázať.

Stíhanie pre korupciu

Tretiu správu o aktuálnom stave vyšetrovania kauzy si parlament vyžiadal ešte 7. februára.

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik ju vypracoval v júli, v auguste sa ňou zaoberal Výbor pre obranu a bezpečnosť. Do pléna sa však dostala až v utorok.

Kováčik v správe píše, že vyšetrovatelia v lete začali trestné stíhanie pre korupciu, pre ktoré požiadali o súčinnosť Fond národného majetku.

Od podania poslednej správy bolo podľa neho vo veci vypočutých približne 40 osôb v postavení svedka, boli vykonané analýzy bankových účtov podozrivých osôb, analýzy prepisov vystúpení poslancov k privatizácii letiska a výberu poradcu investora a boli vyhodnotené výsledky dožiadaní a spracované a zaslané odpovede k právnej pomoci z Rakúska.

Naposledy poslanci odobrili priebežnú správu o vyšetrovaní kauzy Gorila vo februári, a to 136 hlasmi. Uznesenie sa vtedy pokúsil rozšíriť Martin Fedor (SDKÚ), ktorý žiadal, aby minister vnútra predložil aj správu o priebehu vyšetrovania kauzy orgánmi Policajného zboru, a to od roku 2006 do roku 2012.

"Vrátane dôvodov, prečo v tomto období nedospeli k výsledkom, ktoré by umožnili trestné stíhanie, respektíve obvinenia konkrétnych osôb," doplnil Fedor. Jeho návrh neprešiel.