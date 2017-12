Žiaci v testoch pohoreli. Čo spraviť, aby školy neupadali?

Anketa

Čo konkrétne treba spraviť, aby sa zlepšili výsledky našich žiakov?

Alena Petáková, predsedníčka Združenia samosprávnych škôl

Školstvo trápi málo peňazí na všetko: na delenie žiakov na skupiny, na praktické vyučovanie a pomôcky, učebnice sú nekvalitné, v štátnych vzdelávacích programoch sú chyby, učitelia, ktorí nie sú motivovaní, a aj to, že sa všetko šije horúcou ihlou. Školstvo má veľa organizácií, ktoré by mali priamo napomáhať vzdelávacie mu procesu, učiteľovi, a nerobia to. Učiteľ zostal osamotený.

Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie, rektor UKF v Nitre

Treba významnejšie motivovať učiteľov, aby sa venovali žiakom. Aby žiaci získali lepšie vedomosti a zručnosti v rámci riadnej výučby. Myslím si, že najlepšia motivácia pre učiteľov je finančná, ale aj dobré pracovné podmienky.

Pavel Ondek, šéf školských odborov

To, čo sa udialo, je výsledkom dlhodobého finančného poddimenzovania škôl. Je tu jasný dôkaz, hlavne vo vyspelých štátoch, kde sú výsledky lepšie ako u nás, že finančné dotácie do školstva ovplyvňujú aj úroveň vzdelania.

Zuzana Sedláčeková, riaditeľka ZŠ Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici

Veľa čítať, počítať a písať. Je to na učiteľoch, ako namotivujú žiakov. Ideálne je, ak funguje spolupráca učiteľ, žiak, rodič. U nás to platí a zatiaľ sa nám darí.

Viktor Baláž, riaditeľ Obchodnej akadémie v Rožňave

Záujem rodiny o to, aby žiak prosperoval v škole.

Pavel Sadloň, šéf Asociácie štátnych gymnázií, riaditeľ Gymnázia L. Sáru v Bratislave

Nie som v tom tak doma, aby som sa vedel absolútne odborne vyjadriť. Najprv sa treba zamyslieť, čo testom PISA sledujeme a či máme tak aj nastavené školstvo. Niekedy mám pocit, ako keby nás nezaujímalo, či žiak testom vôbec rozumie. Nás zaujíma len výsledok a žiaci možno ani nevedia, čo od nich chceme.

Vladimír Crmoman, učiteľ Spojenej školy na Novohradskej v Bratislave, aktivista

Z hľadiska financovania školstva je Slovensko v rebríčku OECD dlhodobo na chvoste. To sa muselo prejaviť. Školstvo by potrebovalo serióznu reformu, ktorá by vychádzala zospodu, zo skúseností učiteľov v praxi. Nie chaotické reformy, ako ich poznáme, že sa vždy niečo začne, nedokončí sa to, a tak to ide dokola.

Jakub Bahyl, študent, strieborný na majstrovstvách sveta v riešení logických úloh

Základ je prístup učiteľov. Učitelia nie sú dosť motivovaní to žiakov naučiť. Keby sa učiteľom chcelo a urobili hodiny zaujímavejšie, tak ani deti by to nebrali tak pasívne. Asi každý vám povie, že by sa malo učiť nie ako, ale prečo. Nemalo by to byť len vstrebávanie faktov, ale rozmýšľať na hodine a prísť k výsledkom, ktoré inak učia.

Vasil Dorovský, riaditeľ Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch

Musia sa zlepšiť podmienky. V prvom rade sa musia zlepšiť učitelia. Aby sa to zlepšilo, musia niečo urobiť fakulty, ktoré pripravujú učiteľov. Oceňovanie musí byť na začiatku. Nástupný plat učiteľa je na spodnom konci rebríčka vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Ak bude na hornom konci, môže sa to zmeniť.

Miroslav Beblavý, poslanec SDKÚ, člen školského parlamentného výboru

Prvá vec je, že nebudeme meniť veci len tak bez rozmyslu, ale len ak sú zmeny pripravené a premyslené. Musíme tiež klásť dôraz na to, aby mal každý dobré vzdelanie. Ukazuje sa aj v PISE, že máme najväčšie rozdiely medzi deťmi z chudobnejších a bohatších rodín. Je za tým povaha nášho vzdelávacieho systému.

Oľga Nachtmannová, poslankyňa Smeru, členka školského parlamentného výboru

Za hlavnú príčinu považujem normatívne financovanie školstva. Spôsobuje to úpadok školstva. Takisto tézy mnohých pseudoodborníkov, že sa v školách nemá najmä memorovať. Odborníci v oblasti neurofyziológie už dlho hovoria, že aj memorovanie má svoj význam, pretože rozvíja určité štruktúry mozgu.