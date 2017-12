Rozkaz na zostrelenie lietadla bude môcť vydať ktorýkoľvek minister

Vláda schválila, aby ministra obrany pri rozhodnutí mohol zastúpiť ktorýkoľvek minister poverený premiérom.

4. dec 2013 o 12:10 SITA

BRATISLAVA. Okruh členov vlády, ktorí by za presne stanovených podmienok mohli rozhodnúť o prerušení letu narušiteľského lietadla, sa má rozšíriť.

Takéto prípadné rozhodnutie je predovšetkým v kompetencii ministra obrany.

Podľa súčasného znenia zákona o Ozbrojených silách by ho mohol v čase jeho neprítomnosti zastúpiť člen vlády poverený premiérom, pričom by to mohol byť len niekto z trojice minister vnútra, minister spravodlivosti alebo minister dopravy.

Vláda v stredu odobrila novelu, ktorá okruh týchto možných zástupcov ministra obrany pre vydanie pokynu na prerušenie letu rozširuje na ktoréhokoľvek člena vlády, ktorého by poveril premiér.

Aj podľa navrhovanej zmeny by však prioritnými zástupcami šéfa rezortu obrany pre túto prípadnú úlohu zostali spomínaní traja ministri.

Opatrenia proti narušiteľskému lietadlu by sa začali, ak by sa takýto vzdušný objekt pohyboval v našom vzdušnom priestore v rozpore s leteckým zákonom alebo s medzinárodnou zmluvou.

Okrem toho by nereagoval na pokyny príslušných orgánov riadenia letovej prevádzky na zmenu dráhy letu alebo na pristátie na určenom letisku alebo ohrozoval bezpečnosť a suverenitu.

Opatrenia by sa začali aj vtedy, ak by bolo dôvodné podozrenie, že vzdušný objekt (lietadlo) je objektom činu protiprávneho zasahovania.