Fedor žiada vysvetliť ochranu Slovenska českými gripenmi

Šéf diplomacie Miroslav Lajčák hovoril v Prahe o blížiacej sa dohode o ochrane nášho vzdušného priestoru.

4. dec 2013 o 12:27 SITA

BRATISLAVA. Podľa podpredsedu SDKÚ a exministra obrany Martina Fedora by mala vláda vysvetliť výroky šéfa diplomacie Miroslava Lajčáka o tom, že české stíhačky typu Gripen by mohli v budúcnosti chrániť náš vzdušný priestor.

Lajčák to pripustil vo svojom pondelkovom vystúpení na pražskej konferencii.

Šéf diplomacie povedal, že k takejto dohode sme bližšie ako kedykoľvek predtým.

„Toto je jedno mimoriadne závažné vyhlásenie, ktoré by mala slovenská vláda vysvetliť, a mala by to vysvetliť predovšetkým slovenskému parlamentu. Toto nie je vec, ktorá sa má oznamovať na nejakých konferenciách v zahraničí. Toto nie je nejaká druhoradá okrajová záležitosť,“ povedal v stredu Fedor pre agentúru SITA.

Chýba mu diskusia

Fedor upozornil, že nadzvukové letectvo patrí k jednej z významných spôsobilosti ozbrojených síl, ktorá je všeobecne považovaná za súčasť suverenity štátu.

„Vláda tento rok prijala strategický dokument modernizácie a rozvoja ozbrojených síl Bielu knihu, kde sa nič nehovorí o tom, že sa Slovensko mieni vzdať spôsobilosti nadzvukového letectva,“ povedal s tým, že o takejto možnosti - že budú slovenské územie chrániť cudzie stíhačky - sa doteraz vážne nediskutovalo ani na odbornej, ani na politickej úrovni.

„O ničom takom, ako hovoril minister zahraničných vecí, že dohoda je bližšie ako kedykoľvek predtým, nebol informovaný parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť, ani zahraničný výbor,“ konštatoval.

Hľadal by spoluprácu

Prevádzka slovenských MiG-ov je podľa Fedora drahá a neefektívna.

Podľa neho je preto správne, aby štát ako Slovensko hľadal riešenia v medzinárodnej spolupráci.

„Lenže treba oddeľovať dve veci. Jedna možnosť je výmena stíhačiek MIG a zachovanie spôsobilosti nadzvukového letectva, druhá je vzdanie sa spôsobilosti nadzvukového letectva,“ povedal.