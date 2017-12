Černák zostáva vo väzení, na Najvyššom súde neuspel

Mikuláš Černák si odpykáva doživotný trest za účasť na šiestich vraždách a jednu objednávku vraždy.

4. dec 2013 o 13:16 TASR

BRATISLAVA. Banskobystrický boss Mikuláš Černák, odsúdený za šesť vrážd, v stredu neuspel so svojím dovolaním na Najvyššom súde voči verdiktu Krajského súdu v Prešove z roku 2010.

Znamená to, že zostáva naďalej za mrežami.

Najvyšší súd rozhodol vo veci na neverejnom zasadnutí. Podľa senátu neboli splnené dôvody dovolania.

Z vrážd ho uznali vinným

Senát Krajského súdu v Prešove 22. septembra 2010 zamietol odvolanie Mikuláša Černáka proti rozsudku prvostupňového súdu.

Potvrdil teda verdikt Okresného súdu v Prešove, ktorý uznal Černáka za vinného z účasti na šiestich vraždách a objednávky usmrtenia podnikateľa Mariána Karcela, a odsúdil ho na výnimočný doživotný trest odňatia slobody.

"Krajský súd v Prešove na verejnom zasadnutí zamietol odvolanie obžalovaného Mikuláša Č., ako aj jeho matky, a týmto sa rozsudok Okresného súdu v Prešove stal právoplatným," povedal vtedy hovorca prešovských súdov Michal Drimák.

Súd v roku 2010 rozhodoval aj o odvolaní Jozefa Majského, ktorého v súvislosti s Karcelovou vraždou Okresný súd odsúdil na 12 rokov väzenia.

Krajský súd tento rozsudok v plnom rozsahu zrušil z dôvodu procesných pochybení a vrátil vec na prvostupňový súd.

Okresný súd mal pochybiť

Napriek tomu, že krajský súd zamietol odvolanie Černáka, vyslovil výhradu k procesnému postupu okresného súdu.

Počas úkonov týkajúcich sa uzatvorenia dohody o vine a treste sa obžalovaný priznal, opísal, ako sa podľa neho skutky stali, následne však dohodu odmietol.

Prokuratúra po tom, ako obžalovaný na hlavnom pojednávaní odmietol vypovedať, navrhla tieto výpovede čítať.

Okresný súd to umožnil, čím podľa krajského pochybil, pretože takúto výpoveď v žiadnom prípade nemožno použiť. Predseda senátu krajského súdu vtedy uviedol, že ak by okresný súd nevykonal ďalšie kroky, viedlo by to k zrušeniu rozsudku a vráteniu veci.

"Súd prvého stupňa vykonal dokazovanie v takom rozsahu, že aj bez tejto v úvodzovkách priznávajúcej sa výpovede obžalovaného Černáka v dobe, keď bol v tom, že ide o dohodu o vine a treste, sa ustálil skutkový stav správne," konštatoval predseda senátu.

Namietal zaujatosť sudcov

Odvolacie konanie sa na Krajskom súde začalo 9. augusta 2010. Černák však namietal zaujatosť všetkých sudcov a žiadal, aby bola vec pridelená inému súdu rovnakého stupňa.

O námietke rozhodoval Najvyšší súd, ktorý podľa konštatovania predsedu senátu krajského súdu nenašiel dôvod na odňatie veci tomuto senátu.

V minulosti najobávanejšieho muža podsvetia obžalovali v súvislosti s vraždami Jozefa Filipa, Jozefa Štefana, Pavla Lenharta, Milana Siposa, Emila Potáscha a Gustáva Slivenského. Vraždu Karcela si mal objednať z väzenia.

Proces na okresnom súce sa začal v novembri 2008 a v jeho priebehu pred súdom vypovedalo takmer 70 svedkov a znalcov.

Súd vyniesol rozsudok 10. novembra 2009 a odhaduje sa, že spis v tejto trestnej veci má vyše 13-tisíc strán.