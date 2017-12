Zmenili školský zákon. Pozrite si, čo všetko bude po novom

Poslanci v stredu schválili novelu školského zákona. Žiadny z opozičných návrhov neprešiel.

4. dec 2013 o 17:28 SITA





1. Na druhom stupni môže byť o žiaka viac

Novela zvyšuje maximálny počet žiakov v triede od piateho do deviateho ročníka o jedného žiaka, zo súčasných 28 detí na 29.

Počet detí v triedach prvého stupňa ostáva nezmenený.

Horný limit v počte žiakov na triedu sa mení aj pre prvákov strednej školy, a to z 30 na 31.

2. Zaviedli najnižšie počty detí v triedach

Novela tiež určuje najnižší počet detí v triede. Prvákov na základnej škole by malo byť v triede aspoň 11.

Triedy od druhého do štvrtého ročníka základných škôl by malo navštevovať minimálne 13 žiakov, na druhom stupni by ich malo byť aspoň 15. Triedu strednej školy by zas malo navštevovať minimálne 17 študentov.

Novela zároveň dáva možnosť zriaďovateľovi ešte znížiť minimálny počet detí na triedu, ale len v osobitných prípadoch, napríklad ak by deti museli dochádzať do školy viac ako šesť kilometrov, či ak je z celkového počtu žiakov školy viac ako 80 percent zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Minimálne počty žiakov v triedach by mali začať platiť od 1. septembra 2015, maximálne od januára 2014.

3. Spojiť môžu len dva ročníky

Na prvom stupni základných škôl sa môžu do jednej triedy spájať len dva ročníky.

Takáto trieda musí mať minimálne 12 žiakov, navštevovať ju bude môcť maximálne 24 detí.

4. Maturite z cudzieho jazyka sa žiaci nevyhnú

Žiaci sa nebudú môcť vyhnúť maturite z cudzieho jazyka tým, že si urobia jazykový certifikát.

Platné certifikáty budú môcť školy uznať študentom do konca februára 2014, v tom prípade títo žiaci nebudú musieť maturovať z cudzieho jazyka.

Študenti, ktorým dovtedy certifikáty neuznajú, budú musieť maturovať.

5. Podmienky pre osemročné gymnázia sa nezmenia

Osemročné gymnáziá zatiaľ nebudú musieť prijímať radikálne menej žiakov ako doteraz.

Opätovne sa totiž o dva roky posúva účinnosť ustanovenia, ktoré hovorí o tom, že na osemročné gymnáziá môže nastúpiť len päť percent piatakov.

Toto opatrenie malo platiť už od budúceho školského roka, po novom sa posúva na školský rok 2016/2017.

6. Zmenšili dokumentáciu školy

Zmenší sa pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia.

Z platného ustanovenia sa vypúšťa dokumentácia, ktorá sa týka učebných plánov, učebných osnov.

Tie sú totiž súčasťou školského vzdelávacieho programu, ktorý sa považuje za základný dokument školy, a preto nie je potrebné ich samostatne vypracovávať.

7. V Košiciach presunú majetok

Časť majetku Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach prejde pod majetok Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Podľa Petráka ide o pozemok, ktorý v minulosti patril vysokej škole, pre ústav predstavuje prebytočný majetok a široká verejnosť ho vníma ako pozemok univerzity.