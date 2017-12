Labrador si pri každom nákupe s nevidiacim tajne uchmatol tatranku

Cestou na zastávku a späť musíme s Róbertom prekonať niekoľko obrubníkov, priechodov pre chodcov, z nich jeden cez dvojprúdovú cestu, ale aj podchod s množstvom schodov. Anička poctivo zastavuje všade tam, kde je to kvôli Róbertovej bezpečnosti potrebné. Vždy ju za to nahlas pochváli, ohmatá terén slepeckou paličkou, a až potom vydá príslušný pokyn, že môžu pokračovať vľavo, vpravo, rovno či do dverí.

Na zastávke MHD čakáme aj na príchod tridsaťročnej Evy Baránikovej, ktorá sa už ako nevidiaca narodila. Z električky ju bezpečne vyvádzajú jej náhradné oči – čierny labrador Akido. „Operáciami sa síce podarilo navrátiť mi isté zvyšky zraku, ale pred šiestimi rokmi sa to opäť začalo zhoršovať.“ Dnes vidí len obrysy. Rozpozná, že niekto oproti nej stojí, ale bez detailov.

Eva potvrdzuje, že vďaka vodiacemu psovi sa hendikepovaní nemusia uzatvárať do seba a sedieť doma. „Problémom sú občasné reakcie ľudí. Taký psík ja ako magnet. Okoloidúci nevedia, že ak je v postroji, nemajú ho vyrušovať, hladkať, prihovárať sa mu. Ak to robia, pričom nevidiaceho ani neoslovia, ten nechápe, čo sa deje, prečo sa pes otáča alebo stojí.“ Pre tých, čo nevedia odolať, má radu. „Ak chcú vodiaceho psa pohladkať, treba osloviť majiteľa.“

Róbert pridáva aj ďalšie príhody, keď chcú ľudia pomôcť, ale skôr škodia. „Je zlé, ak ma pes zastaví pred priechodom pre chodcov a ktosi ma nečakane zdrapí za ruku, aby ma previedol. Stojí a nepúšťa ma ďalej, lebo čaká na pokyn, ale mňa už ťahajú.“ Koordinátorka výchovy z výcvikovej školy Katarína Kubišová vraví, že „ľudia by lepšie spravili, ak by nevidiacemu povedali, kedy naskočila zelená, či práve nejdú autá a podobne.“

Hoci o vodiacom psovi legislatíva hovorí ako o kompenzačnej pomôcke, občas to netušia ani zamestnanci verejných budov. Aj Eva má nepríjemnú skúsenosť. „Nechceli ma pustiť do Slovenského rozhlasu, ustúpili až neskôr. Je to v podstate to isté, ako keby tam nechceli pustiť ani človeka s barlami či invalidným vozíkom.“

Bezpečný pohyb po uliciach nie je jediná radosť, ktorú psy poskytujú. „Nemusím si dávať budík. Anička vždy o pol šiestej začne do mňa strkať, že je čas vstávať,“ smeje sa Róbert a vymenúva ďalšie výhody. „Nosí mi veci, aby som sa s ňou hral, nedovolí mi nudiť sa, je to taký zlepšovač nálady.“ Keď prídu domov, ani jej nemusí vydať povel na prinesenie papúč, robí to automaticky. Na pokyn tiež dokáže priniesť mobil či podať ovládač od televízora.