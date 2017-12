Odstránili jej chronický apendix a odvtedy ju bolí noha

Nemocnica tvrdí, že videozáznam operácie konvertovali, aby ho mohli dať pacientke. Tá im neverí.

4. dec 2013 o 20:12 Ján Krempaský

Nemocnica tvrdí, že videozáznam operácie konvertovali, aby ho mohli dať pacientke. Tá im neverí, výrobca hovorí, že to nie je potrebné.

TRNAVA. Odstránili jej chronický apendix. Keď sa po operácii prebudila, neznesiteľne ju pichalo v stehne.

Pani Valériu (40) operovali v apríli v trnavskej fakultnej nemocnici a bolesť cíti dodnes.

Do nemocnice ju prijali pre bolesti v pravom podbrušku. Počas laparoskopického zákroku jej však operatér prišil slepé črevo jedným stehom k zadnej brušnej blane.

„Po operácii som zistila, že ma strašne bolí noha. Mám ju celú stvrdnutú,“ hovorí Valéria.

video //www.sme.sk/vp/28732/

Prišili jej slepé črevo

Operácie sa na jar ujal poverený primár chirurgie Igor Keher. Prišitie slepého čreva v prepúšťacej správe neuviedol.

Trnavčanka sa to dozvedela až z operačného protokolu, ktorý dostala z nemocnice tri týždne po operácii, keď konzultovala prípad s chirurgom z iného zdravotníckeho zariadenia. Oba dokumenty má SME k dispozícii.

Keher poslal Valériu pre neustávajúcu bolesť k neurológovi. Dodnes sa jej nezbavila. Komplikácie aj preto konzultovala s dvoma odborníkmi na brušnú chirurgiu. Pre SME sa odmietli vyjadriť.

Jeden z nich, Alexander Ferko, prednosta chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice v Hradci Králové, však vo vyjadrení pre Valériu napísal, že jej ťažkosti súvisia so zákrokom, pri ktorom „došlo k opichu nervu pri fixácii slepého čreva stehom“. Jeho vyjadrenie má SME k dispozícii.

Ferko sa vyjadril po vzhliadnutí videozáznamu z operácie. Ten trvá len niečo vyše 17 minút, hoci operácia trvala až 65 minút.

Valéria ho ako anonymizované video získala z nemocnice takmer dva mesiace od operácie. Chcela ho pre plánovanú reoperáciu. Je však krátke a nie je si istá, či zachytáva jej operáciu. Navyše má podozrenie, že s ním operatér manipuloval a dodatočne ho upravoval.

Operatér: Nepochybil som

„Nemám pocit, že by som pri operácii pani Valériu poškodil alebo niečo zle urobil,“ reagoval Keher.

Slepé črevo prišil k zadnej brušnej blane preto, že bolo po odstránení zrastov, v ktorom sa nachádzal apendix, voľné. „Malo tendenciu kvázi rotovať.“

Na otázku, prečo prišitie nezapísal do prepúšťacej správy, ale len do operačného protokolu, odpovedá, že to bolo naloženie jedného stehu, ktorý nie je samostatný operačný výkon.

Prečo Valéria po operácii pociťuje bolesť v stehne, povedať nevie. Nesúhlasí s názorom, že to súvisí s prišitím slepého čreva.

Videozáznam bez identifikačných údajov podľa neho patrí pani Valérii. Takmer dva mesiace od operácie ho vedel identifikovať preto, lebo 30. apríla nahrával len jej zákrok.

„Tých 17 minút je celý nahrávací čas,“ vraví poverený primár chirurgie. Nezachytil vraj celú operáciu, ale len sekvencie, ktoré operačný tím uznal za vhodné nahrať.

Keher úpravu či strihy operačného záznamu odmieta. Tvrdí, že ho len prekonvertoval do programu, ktorý umožnil operačný záznam prehrať v notebooku.

Formát záznamu, v ktorom operáciu nahráva laparoskopická veža, sa podľa neho nedá prehrať v bežnom počítači.

Operáciu Valérie nahrávalo zariadenie Storz HD Laparoskop. „Signál nemusí byť konvertovaný,“ tvrdí o vyhotovenom zázname Klaus Hilzinger z nemeckej firmy, ktorá zariadenie vyrába.