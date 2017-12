Smer musí hľadať premiéra alebo prezidenta. Fica by mohol nahradiť aj Raši

Smer zrejme netuší, kto by kandidoval za prezidenta, keby to Robert Fico odmietol.

4. dec 2013 o 20:38 Miroslav Kern

BRATISLAVA. „Kandidatúra je na to, aby prišiel človek, ktorý je dostatočne známy a nepotrebuje rok a pol ukazovať svoju tvár.“

Takto znie posledné vyjadrenie premiéra Roberta Fica k možnej kandidatúre na prezidenta.

„Mandát ma zaväzuje, aby som si splnil mnohé dôležité úlohy, predovšetkým konsolidovať verejné financie. Neviem, prečo mi nechcete veriť, ale ja sa otázkou prezidentskej kampane vôbec nezaoberám. Keď príde čas sa rozhodnúť, tak predsedníctvo rozhodne,“ vravel minulý týždeň agentúre SITA.

V Smere podľa viacerých zdrojov z prostredia strany veria, že premiér do prezidentských volieb pôjde.

Poukazujú aj na jeho program z posledných týždňov, keď čoraz viac navštevuje regióny, čo by mohlo naznačovať začínajúcu sa kampaň.

Kto iný?

Kto kandiduje stranícki kandidáti

Pavol Hrušovský (KDH, Most–Híd)

Peter Osuský (SaS)

Pavol Hrušovský (KDH, Most–Híd) Peter Osuský (SaS) občianski kandidáti

Radoslav Procházka

Andrej Kiska

Ján Čarnogurský

Milan Kňažko

Milan Melník

Ľubica Blašková

Jozef Behýl

Leonid Chovanec

Necelé štyri mesiace pred voľbami a dva mesiace pred predpokladaným odovzdávaním kandidátok Smer podľa vysokopostavených členov nemá predstavu, kto by za prezidenta mohol kandidovať, ak by to Fico odmietol.

Minister zahraničia Miroslav Lajčák opakovane vyhlásil, že kandidovať nechce.

Vo Ficovej strane však pripúšťajú, že by sa ho v prípade potreby pokúsili ešte raz presvedčiť.

V súvislosti s kandidatúrou sa spomínal aj primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. Vo Ficovej strane však chcú, aby sa o rok pokúsil obhájiť miesto šéfa samosprávy hlavného mesta.

Hľadá sa nástupca

V Smere riešia aj druhú otázku – kto by mal nahradiť Fica, ak sa stane prezidentom. Najviac sa spomína druhý najpopulárnejší politik strany Robert Kaliňák.

„Žiadnu takú informáciu som nezachytil. Na takýto druh rozhodovania je tu predsedníctvo Smeru. Moje miesto je tu, na ministerstve vnútra. Mám pred sebou veľa úloh,“ hovorí Kaliňák o možnosti, že by sa stal premiérom.

Podpredseda strany vraj aj straníkom hovorí, že sám seba nevidí v úlohe predsedu vlády.

Niektorí členovia Smeru spomínajú ako možného Ficovho nástupcu bývalého ministra zdravotníctva a primátora Košíc Richarda Rašiho.

„Nepočul som ešte o tom, takže k tomu nemám čo povedať. S takouto alternatívou som sa nestretol na žiadnom fóre,“ vraví Raši.

V Smere sa hovorilo ako o budúcom premiérovi aj o Lajčákovi a eurokomisárovi Marošovi Šefčovičovi. Nemajú vraj záujem.

Snem nepovie nič

O prezidentských voľbách bude Smer prvýkrát oficiálne hovoriť v sobotu na slávnostnom sneme v Nitre.

Kandidáta zrejme nenavrhne, iba poverí 36-členné predsedníctvo, aby ho vybralo a schválilo.

Fico predpokladá rozhodnutie o kandidátovi „niekedy v decembri“. V strane za najlepší termín považujú týždeň pred vianočnými sviatkami.