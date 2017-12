V SDKÚ sa stále nerozhodli, koho podporia za prezidenta

Na prezídiu strany začali diskusiu, ale o konkrétnych menách sa nebavili. Na rozhodnutie čaká najmä KDH.

5. dec 2013





BRATISLAVA. Prezídium SDKÚ v stredu večer otvorilo diskusiu o podpore niektorého z prezidentských kandidátov, ale nerozhodlo.

Nehovorilo ani o konkrétnych menách.

"Diskutujeme o tom stále, naše stanovisko je nemenné, teda že nestaviame vlastného kandidáta a keď budú známi všetci, podporíme toho, kto je najbližší našim hodnotám. Na kandidáta Smeru nečakáme, vývoj je ale taký, že uchádzačov je viac a my nechceme rozširovať počty vlastným," povedal podpredseda strany SDKÚ Ivan Štefanec.

O tom, či o prezidentských voľbách bude rokovať ústredná rada strany, ktorá bude 14. decembra v Bratislave, tiež nie je zatiaľ jasné. Prezídium o tom rozhodne na budúci týždeň.

Na vyjadrenie SDKÚ čakajú KDH a Most, ktoré podporujú Pavla Hrušovského.

„SDKÚ tvrdilo, že sa vyjadrí po voľbách do vyšších územných celkov. Čakáme na ich stanovisko. Bolo by vhodné, aby sme túto tému uzavreli čím skôr,“ povedal vo štvrtok pre agentúru SITA podpredseda KDH Pavol Abrhan.

Nepredpokladá, že by SDKÚ čakala na kandidáta Smeru. „V tomto zmysle sú už relevantní kandidáti známi. Do Vianoc by bolo vhodné, keby sa mohli rozhodnúť,“ dodal.

Prezídium nerozhodlo ani o vypísaní straníckych primárok pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré budú tiež na budúci rok.

Primárky na lídra kandidátky do europarlamentu by mali byť v januári, na ostatných kandidátov vo februári.