Zomrel minister výstavby prvej ponovembrovej vlády Dubníček

Po skončení politickej kariéry sa Jozef Peter Dubníček venoval práci pre Zväz protikomunistického odboja.

6. dec 2013 o 10:29 SITA

BRATISLAVA. Po dlhej a ťažkej chorobe vo štvrtok v Banskej Bystrici zomrel vo veku 73 rokov minister výstavby a stavebníctva prvej slovenskej ponovembrovej vlády Jozef Peter Dubníček.

Agentúru SITA o tom informovala jeho rodina.

Jozef Peter Dubníček sa narodil 19. marca 1940 v Bratislave, kde prežil celý svoj život. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú.

Od roku 1968 bol členom Demokratickej strany, ktorá neskôr niesla názov Strana slovenskej obrody.

Po prevrate v roku 1989 sa stal ešte viac aktívnym v politickom dianí a v roku 1990 sa stal členom prvej postkomunistickej slovenskej vlády. Bol zodpovedný za riadenie rezortu výstavby a stavebníctva.

Od roku 1991 bol aktívnym a iniciatívnym členom Spoločnosti slovenskej inteligencie Korene a neskôr aj Stálej konferencie slovenskej inteligencie Slovakia plus.

Po skončení politickej kariéry až do odchodu do ústrania sa venoval práci pre Zväz protikomunistického odboja (ZPKO), kde zastával funkciu predsedu do roku 2002.

Pohreb bude v utorok 10. decembra o 11.00 v Krematóriu v Kremničke - Banská Bystrica.