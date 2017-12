Fico vyčítal straníkom chyby a pripustil prehru v prezidentských voľbách

Šéf Smeru na sneme prosil členov, aby nepoľavili, ak v boji o hlavu štátu neuspejú.

7. dec 2013 o 11:46 SITA, Mária Benedikovičová

BRATISLAVA. Predseda Smeru Robert Fico apeloval na straníkov, aby nerobili chyby, na ktoré môže najsilnejšia strana na Slovensku doplatiť.

Aj chyby členov Smeru podľa neho prispievajú k väčšiemu napätiu v spoločnosti.

"Ak si budeme hovoriť, všetko je perfektné, dobré, nedopadneme ako politická strana dobre," prihováral sa Fico členom svojej strany na slávnostnom sneme Smeru v Divadle Andreja Bagara v Nitre, kde oslavujú 14. výročie založenia strany.

O sile svojej strany vyhrávať voľby zapochyboval prvýkrát od župných volieb, keď podpredsedu Smeru Vladimíra Maňku v banskobystrickej župe nečakane porazil extrémista Marian Kotleba.

Smer podľa premiéra môže na jar prehrať boj o prezidentské kreslo. Straníkom však dohováral, aby sa prehry nezľakli.

„Nech to bude akokoľvek s prezidentskými voľbami, Smer v roku 2016 vyhrá parlamentné voľby. Toto je náš cieľ a v tomto cieli nás nemôže nič vyrušovať.“

„Fico si uvedomil, že pri Maňkovi zlyhal, keď vravel, že Kotlebu porazí aj vrece zemiakov. Je jasné, že sa zľakol nálad ľudí,“ hodnotí analytik Tomáš Koziak z košickej Univerzity P. J. Šafárika.

Nemajú sa nechať vyprovokovať

Do roku 2016 Čo sľubuje Smer Fico chce v roku 2016 znížiť nezamestnanosť na priemer eurozóny, teda asi o dve percentá na zhruba 12 percent,

plánuje tlačiť na zvyšovanie platov vo verejnom aj súkromnom sektore, opatrenia nepredstavil,

tvrdí, že nepoľaví v boji s ďanovými únikmi, aby neplatiť dane nebolo módou.

Fico poslancom na sneme vyčítal parlamentnú noc, keď sa opozícia pokúšala odvolať vládu. Viacerí politici boli pod vplyvom alkoholu a pobili sa o papierovú figurínu Roberta Fica.

"Prosím vás, páni poslanci, panie poslankyne, o väčšiu mieru opatrnosti, nenechajme sa vyprovokovať," žiadal Fico.

Jedným z hlavných aktérov roztržky bol Jozef Valocký zo Smeru. V nedeľu po otázke, ako berie kritiku, položil telefón. Na sms neodpovedal.

Poslankyne Smeru kritizoval, že normálne neodkomunikovali služobnú cestu do Ruska za štátne peniaze.

Šéfka klubu Smeru Jana Laššáková zopakovala, že cesta bola opodstatnená, možno „trochu nešťastne“ odkomunikovaná.

Chybou podľa premiéra bol aj návrh ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka, ktorý by obmedzil hubárov.

"Vyznel hrôzostrašne. Keď som čítal, čo niektorí úradníci navrhujú, neveril som vlastným očiam, takže nerobme chyby. Nečudujme sa, že naši nepriatelia budú naše chyby proti nám plne využívať," vyhlásil Fico, ktorý tento týždeň nariadil protihubársku novelu stiahnuť.

Fico zdvihol varovný prst. Straníkom dal najavo, že sa majú negatívnej reklame vyhýbať. Ak niekto pochybí, zakročí, lebo chyby môžu odradiť voličov Smeru už od volieb prezidenta,“ vraví sociológ Martin Slosiarik z agentúry Focus.

Za extrémizmus môže aj pravica, tvrdí

Za napätie v spoločnosti podľa Fica môže aj opozícia, ktorá sa len triešti a háda.

Verejnosť je potom frustrovaná a "má prirodzené tendencie prijímať, hoci nerealizovateľné, no uchu dobre znejúce jednoduché riešenia, čiže extrémizmu".

Ak štandardné politické strany neponúknu víziu, "extrémizmus okamžite vyplní tento priestor".

Fico tvrdí, že za necelé dva roky sa Smer vo vláde nespreneveril sociálnym istotám, ktoré ľuďom sľuboval. Ale verejnosť má pochopiť, že museli bojovať s krízou a naprávať "deformácie sociálneho štátu", ktoré zanechala vláda Ivety Radičovej.

Navyše, Smer nemohol neprimerane zadlžiť štát, lebo by začal mať problémy v Európskej únii.

Prezidentských volieb sa neobáva

Fico pred takmer štyristo straníkmi neprezradil, či na jar bude bojovať o funkciu prezidenta. Iba spomenul, že všetci idú do volieb s tým, aby porazili kandidáta Smeru, čo považuje za žalostné.

Fico sa aj pri rozlúčke s delegátmi snemu popoludní venoval prezidentským voľbám. Vyzýval ich, aby držali palce predsedníctvu Smeru, ktoré bude kandidáta vyberať.

"Nech sa deje čokoľvek, akékoľvek to bude rozhodnutie, či to bude víťazstvo alebo prehra v prezidentských voľbách, nesmie to ovplyvniť naše ambície byť úspešnou politickou stranou aj v nasledujúcich rokoch, či už ide o európske voľby alebo voľby do samosprávy, alebo parlamentné voľby v roku 2016," povedal Fico.

Vzápätí už na tlačovej konferencii už nechcel komentovať, prečo sa prehry v prezidentských voľbách obáva. Či uvažuje o kandidatúre, odmietol prezradiť. Ani nepovedal, kedy strana o kandidátovi rozhodne.

Na výber má Fico podľa Koziaka iba dve zlé možnosti. „Buď pôjde do súboja, čo neprospeje Smeru, vzniknú roztržky. Alebo kandidovať nebude a Smer tak nemá tvár, s ktorou by si mohol byť istý úspechom.“

Politológ vraví, že Fico je suverénne najpopulárnejším a pre vládnu stranu je varovaním posledný prieskum, podľa ktorého by občiansky kandidát Andrej Kiska dokázal v druhom kole volieb premiéra tesne poraziť.

Slosiarik odhaduje, že rečami o prehre chce Fico aktivizovať voličov. „Súčasne ich pripravuje na situáciu, že Smer prezidenta nezíska a aby neodskočili od strany v parlamentných voľbách, ktoré sú z hľadiska moci dôležitejšie.“

Z parlamentu je dom hrôzy

Na sneme ocenili niekoľkých usilovných straníkov odznakom Smeru. Veľkolepá stranícka akcia sa konala pod heslom "Stabilne a zodpovedne pre Slovensko".

Šéf Smeru ďakoval predsedovi parlamentu Pavlovi Paškovi za to, ako vedie Národnú radu.

"Ja už som starý parlamentný matador, z parlamentu sa vďaka opozícii stal dom hrôzy, je tam neuveriteľne zlá atmosféra, nikdy nebol nikto atakovaný zo strany opozície takými nadávkami, urážkami a ponižovaním, ako je to v tomto prípade. Paľo, klobúk dolu, vďaka za všetko, čo v parlamente robíš," komentoval Fico.

Pochválil aj ministra financií Petra Kažimíra, najmä za bločkovú lotériu. "Škoda, že tu s nami nie je Peťo Kažimír, seklo ho v krížoch."

Fico predstavil aj priority vládnutia v ďalších dvoch rokoch. Chce sa sústrediť na znižovanie nezamestnanosti.

"Aby sme v roku 2016 znížili nezamestnanosť na úroveň priemeru eurozóny, osobitnú pozornosť pritom budeme venovať nezamestnanosti mladých ľudí."

Priemerná nezamestnanosť v eurozóne je v súčasnosti o 1,8 percentného bodu vyššia nižšia ako na Slovensku. Celoúnijný priemer je ešte o vyše jeden percentný bod nižší ako nezamestnanosť v eurozóne.

Fico sľubuje, že bude tlačiť na rast miezd vo verejnom a súkromnom sektore a bude pokračovať v "nekompromisnom boji proti daňovým únikom a podvodom".

Vyťahuje Mečiara

Stabilite by podľa neho prospelo, ak by mal Smer okrem premiéra, šéfa parlamentu aj prezidenta. „Pamätáme si, akú nestabilitu, neakceptovateľné situácie spôsoboval konflikt medzi prezidentom Michalom Kováčom a vládou Vladimíra Mečiara.“

Fico sa vyhol odpovedi, prečo spomína konflikty z minulosti, keď je premiérom on a hádam sa nechce správať ako Mečiar. „Viete, musím mať veľa trpezlivosti, keď odpovedám SME na otázky a mám tú trpezlivosť.“